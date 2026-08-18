/সেপ্টেম্বরে কোন তারিখ ঢুকবে অন্নপূর্ণা যোজনার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা? না পেলে কী করবেন? জানিয়ে দিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গতকাল সাংবাদিক বৈঠক করে অন্নপূর্ণা নিয়ে বেশ কিছু জরুরি কথা জানিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার। আজ, অন্নপূর্ণা সুবিধাভোগীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান থেকে আরও বড় সুখবর দিয়ে দিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীই। মহাজাতি সদনে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাওয়া মহিলাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্মসূচিতে এসে মুখ্যমন্ত্রী বিরাট কথা বলে দিলেন। কী বললেন?
১০ থেকে ১৫ -এর মধ্যে
শুভেন্দু জানালেন, সেপ্টেম্বর মাস থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকবে আরও আগে। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার হয়ে যাবে টাকা। তিনি বলেন, "প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আপনাদের কারও কাছে যেতে হবে না।" শুভেন্দু জানান, "১০ থেকে ১৫ -এর মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে।"
টাকা না ঢুকলে?
কিন্তু টাকা না ঢুকলে? কী করতে হবে তখন? সেটাও স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, "কোনও টেকনিক্যাল সমস্যা হলে স্থানীয় মহিলা মোর্চা নেতৃত্বদের কাছে যান। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে নিজেদের মধ্যে একটা গ্রুপ তৈরি করে নিন অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য। যাতে আগামী দিনে মহিলাদের অধিকার এবং মহিলাদের উপর কোনও অত্যাচার-অবিচার হলে আপনারা মা-বোনদের পাশে দাঁড়াতে পারেন।"
বরাদ্দ বৃদ্ধি
প্রসঙ্গত, মহিলাদের নগদ অর্থ হস্তান্তর প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়িয়ে ৪৮,০০০ কোটি টাকা করা হবে: জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার জানিয়েছেন, রাজ্যের সমস্ত যোগ্য নারীদের এই প্রকল্পের আওতায় আনতে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র বার্ষিক বরাদ্দ ৩৬,০০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৮,০০০ কোটি টাকা করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ধনধান্য অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় নগদ হস্তান্তর প্রকল্পের জন্য প্রাথমিক বাজেটে বরাদ্দ করা ৩৬,০০০ কোটি টাকা পর্যাপ্ত হবে না। তিনি বলেন, "আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে বদ্ধপরিকর। বাজেটে আমরা ৩৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলাম। কিন্তু তা যথেষ্ট হবে না। এই প্রকল্প সচল রাখতে বার্ষিক ৪৮,০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে।" শুভেন্দু জানান, ইতিমধ্যে ১.৪৫ কোটি নারীকে উপকারভোগী হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং আরও ১৪ লাখ আবেদনের যাচাইকরণ বা স্ক্রুটিনির কাজ চলছে। গত ১৭ আগস্ট থেকে এই প্রকল্পের আওতায় অর্থ সরাসরি উপকারভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছতে শুরু করেছে। যোগ্য মহিলারা এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে পাবেন। এ পর্যন্ত প্রায় ১.৮০ কোটি আবেদনপত্র জমা পড়েছে, যার মধ্যে ১০ জুলাই পর্যন্ত জমা পড়া ১.৬৬ কোটি আবেদনপত্র যাচাই করা হয়েছে। বাকি থাকা ১৪ লাখ আবেদন যাচাই হচ্ছে।
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