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সেপ্টেম্বরে কোন তারিখ ঢুকবে অন্নপূর্ণা যোজনার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা? না পেলে কী করবেন? জানিয়ে দিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই

Annapurna Yojana Update: মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেপ্টেম্বর মাস থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকবে আরও আগে। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার হয়ে যাবে টাকা। তিনি বলেন, "প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আপনাদের কারও কাছে যেতে হবে না।" শুভেন্দু জানান, "১০ থেকে ১৫ -এর মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে।"

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 18, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:55 PM IST
সেপ্টেম্বরে কোন তারিখ ঢুকবে অন্নপূর্ণা যোজনার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা? না পেলে কী করবেন? জানিয়ে দিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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