/‘পেমেন্ট ফেইলড’ দেখালে অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন তো? আবেদনকারীদের জন্য জরুরি নির্দেশিকা জারি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের ৩,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তার প্রকল্প ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ নিয়ে আবেদনকারীদের মধ্যে এখনও কিছু ধোঁয়াশা রয়েছে। অনেকেই পোর্টাল বা মোবাইল অ্যাপে নিজেদের আবেদনের স্টেটাস চেক করার সময় বিভিন্ন লেখা দেখতে পাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, বাতিল হওয়া আবেদনপত্রগুলি পুনর্বিবেচনা বা ভেরিফিকেশনের কাজ পুরোদমে চলছে। ফোন কল এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও আশ্বাস দিয়েছেন যে, কোনও যোগ্য সুবিধাভোগী এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ যাবেন না।
তা সত্ত্বেও, পোর্টাল চেক করার সময় অনেকের স্টেটাসে ‘আন্ডার এনকুয়েরি’, ‘আন্ডার প্রসেস’ বা ‘পেমেন্ট ফেইলড’ লেখা দেখাচ্ছে। এর কারণ কী?
‘আন্ডার এনকুয়েরি’ দেখালে কী বুঝবেন?
এর অর্থ হল, আপনার জমা দেওয়া নথিপত্রগুলি বর্তমানে সরকারি আধিকারিকরা খতিয়ে দেখছেন। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তাই ভয়ের কিছু নেই।
‘পেমেন্ট ফেইলড’ দেখালে কী বুঝবেন?
যদি আপনার স্টেটাসে ‘পেমেন্ট ফেইলড’ দেখায়, তার মানে হল— সরকার আপনার আবেদনটি মঞ্জুর করেছে এবং টাকাও পাঠিয়েছিল। কিন্তু কোনো প্রযুক্তিগত বা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্যার কারণে সেই টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি। এর প্রধান কারণ হল, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার নম্বর সঠিকভাবে যুক্ত না থাকা। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাওয়ার সুবিধা বা ডিবিটি সক্রিয় না থাকা।
আপনার আধার কার্ড, রেশন কার্ড, আবেদনপত্র এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্যের মধ্যে বানানে বা নামে কোনো অমিল থাকা। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি দীর্ঘদিন লেনদেন না করার ফল কেওয়াইসি আপডেট না থাকা।
আবেদনকারীদের করণীয় কী?
যাদের ‘পেমেন্ট ফেইলড’ দেখাচ্ছে, তারা অবিলম্বে নিজের ব্যাঙ্ক শাখায় যোগাযোগ করুন। ব্যাঙ্কে গিয়ে নিশ্চিত করুন যে আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে আধার লিঙ্ক করা আছে এবং ডিবিটি সক্রিয় করা রয়েছে কিনা। প্রয়োজনে কেওয়াইসি ফর্ম জমা দিন। ব্যাঙ্কের কাজ শেষ হওয়ার পরেও যদি সমস্যার সমাধান না হয়, তবে আপনার আধার কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবই এবং আবেদন করার রসিদটি নিয়ে নিকটবর্তী বিডিও বা এসডিও অফিসে যোগাযোগ করুন। সরকার জানিয়েছে, তথ্য যাচাইয়ের কাজ ক্রমাগত চলছে। ত্রুটিগুলি সংশোধন করা মাত্রই সমস্ত যোগ্য আবেদনকারীর অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের টাকা চলে আসবে।
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