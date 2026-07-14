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‘পেমেন্ট ফেইলড’ দেখালে অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন তো? আবেদনকারীদের জন্য জরুরি নির্দেশিকা জারি

Annapurna Yojana: অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদনের পর অনেকের স্টেটাসে ‘পেমেন্ট ফেইলড’ বা ‘আন্ডার প্রসেস’ দেখাচ্ছে। নথিপত্রের অমিল বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডিবিটি সক্রিয় না থাকার কারণে টাকা আটকানোর এই সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত সমাধান পেতে

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 14, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:55 PM IST
‘পেমেন্ট ফেইলড’ দেখালে অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন তো? আবেদনকারীদের জন্য জরুরি নির্দেশিকা জারি
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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