জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওলা উবার, র্যাপিডো-র নিয়মে বিরাট বদল! কেন্দ্রীয় সরকার ওলা, উবার এবং র্যাপিডো-র মতো রাইড-হেইলিং প্ল্যাটফর্মগুলিকে অগ্রিম টিপ দেওয়ার সুবিধা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, রাইড বুক করার সময় বা যাত্রা শেষ হওয়ার আগে যাত্রীদের টিপ দিতে উৎসাহিত করা যাবে না। টিপ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন হওয়া উচিত এবং একমাত্র যাত্রা সমাপ্ত হওয়ার পরেই তা দেওয়া যেতে পারে। এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হল-- যাত্রীদের মধ্যে তৈরি হওয়া এই ধারণাকে দূর করা যে, বেশি টিপ দিলে দ্রুত ক্যাব পাওয়া যাবে, এবং একই সঙ্গে অ্যাপের অন্যায্য বা বিভ্রান্তিকর চর্চা সংক্রান্ত উদ্বেগগুলির সমাধান করাও এর লক্ষ্য।
অগ্রিম টিপস
ক্যাব অ্যাপে অগ্রিম টিপসের বিকল্প বন্ধের নির্দেশ দিল কেন্দ্র। অনলাইন ক্যাব বুকিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে ক্যাব বুক করার আগেই টিপস দেওয়ার যে প্রথা বা অপশন ছিল, তাতে কঠোর পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। ওলা, উবার-এর মতো অ্যাপগুলিকে অ্যাপে রাইড কনফার্ম হওয়ার আগেই টিপস চাওয়ার বিকল্পগুলি অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
অপশন বাতিল
এখন থেকে ওলা বা উবারের মতো প্ল্যাটফর্মগুলিতে বুকিংয়ের সময় "অ্যাডভান্স টিপ" (Advance Tip), "চুজ অ্যান অ্যাড-অন" (Choose an Add-on) বা "দ্রুত রাইড পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ান" (Improve your chances of quicker ride confirmation)-এর মতো বার্তা দেওয়া যাবে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছিল, যাত্রীদের মনে যেন এমন ধারণা তৈরি হচ্ছিল যে, বেশি টিপস দিলেই বুঝি চালক দ্রুত রাইড রিকোয়েস্ট নেবেন এবং সহজেই ক্যাব পাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রক স্পষ্ট জানাল, অতিরিক্ত টাকা দিয়ে দ্রুত ক্যাব পাওয়ার কোনো ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা যাবে না।
'মোটর ভেহিকেল অ্যাগ্রিগেটর গাইডলাইনস, ২০২৫'
টিপস তি তবে দেওয়া যাবে না? গেলে, কখন টিপস দেওয়া যাবে? 'মোটর ভেহিকেল অ্যাগ্রিগেটর গাইডলাইনস, ২০২৫'-এর ১৪.১৫ ধারা অনুযায়ী অবশ্য টিপস-প্রদান ব্যবস্থা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। যাত্রীরা তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী চালককে টিপস দিতে পারবেন, তবে তা হতে হবে যাত্রা বা রাইড সম্পন্ন হওয়ার পরে, আগে নয়। টিপসের সম্পূর্ণ অর্থ সরাসরি চালক পাবেন। কোনো ক্যাব সংস্থা বা অ্যাগ্রিগেটর সংস্থা এই টিপস থেকে কোনো অংশ কাটতে পারবে না। কেন্দ্রীয় উপভোক্তা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ (CCPA)-র পরামর্শ ও নতুন নির্দেশিকা মেনে ক্যাব অ্যাপগুলিকে বলা হয়েছে, তারা যেন গ্রাহকদের বিভ্রান্তিকর বা অন্যায্য কৌশলের মধ্যে না ফেলে। কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রক সমস্ত অ্যাগ্রিগেটর সংস্থাকে অবিলম্বে তাদের মোবাইল অ্যাপ ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সংস্কার করে এই নতুন নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে।
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