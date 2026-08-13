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কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাট নির্দেশ! অ্যাপ কাবের দুনিয়ায় বড় বদল! এখন থেকে ওলা উবার র‍্যাপিডো...

App Cab New Rule Explainer: এসে গেল অ্যাপ ক্যাব নিয়ে নয়া নিয়ম। কী এই নতুন নিয়মের লক্ষ্য? যাত্রীদের মধ্যে তৈরি হওয়া এই ধারণাকে দূর করা যে, বেশি টিপ দিলে দ্রুত ক্যাব পাওয়া যাবে! একই সঙ্গে রয়েছে অ্যাপের অন্যায্য বা বিভ্রান্তিকর চর্চা সংক্রান্ত উদ্বেগগুলির সমাধান করা।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 13, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:44 PM IST
কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাট নির্দেশ! অ্যাপ কাবের দুনিয়ায় বড় বদল! এখন থেকে ওলা উবার র‍্যাপিডো...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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