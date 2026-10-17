/দুর্গাপুজোর সেরা দিন মহাষ্টমী আলোকিত হয়ে ওঠে সনাতনী ঐতিহ্যের দ্যুতিতে; দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দের নামও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুটি সপ্তমী এবার। তার পরই অষ্টমী। অষ্টমী দিনটির দিকে নজর রেখেই বাঙালি তার পরিকল্পনা করে দেয়। দুর্গাষ্টমী বা মহা অষ্টমী হল দেবী দুর্গার পুজোর সেরা দিন। নবরাত্রি উৎসবের অষ্টম দিন এই মহা অষ্টমী দিনটি। অষ্টমী উপলক্ষে হিন্দুরা উপবাস করেন। দেবীর কাছে অঞ্জলি দেন। তারপর খাবার খান। তবে অন্ন নয়, নিরামিষ ও অন্নব্যতীত খাবারই এদিন ভক্ষ্য।
যোগিনী ও মাতৃকার পূজা
অষ্টমীর দিনটি বীরাষ্টমীও। এদিন দুর্গার অস্ত্রের পূজা করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, দেবী চামুণ্ডা এই দিনে দুর্গার কপাল থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং চণ্ড ও মুণ্ড এবং রক্তবীজ (মহিষাসুরের সহযোগী অসুর)-কে বিনাশ করেছিলেন। মহাষ্টমীতে দুর্গাপূজার সময় ৬৪ জন যোগিনী ও মাতৃকার (দুর্গার রূপ) পূজা করা হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মাতৃকার তাৎপর্য বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। দুর্গাপূজার সময় যে অষ্ট শক্তির পূজা করা হয়, তাঁরা হলেন ব্রাহ্মণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বরাহী, নরসিংহী, ইন্দ্রাণী এবং চামুন্ডা।
ষোলো কুমারীর পরিচয়
দুর্গা অষ্টমীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত কুমারীপুজো। মনে করা হয়, মেয়েদের প্রত্যেকে দুর্গার মহাশক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন। মেয়েরাই মা। ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত কন্যাদের পুজো করা বিধি। তাঁদের বিভিন্ন নাম:
• ২ বছর: সরস্বতী
• ৩ বছর: ত্রিধামূর্তি
• ৪ বছর: কালিকা
• ৫ বছর: সুভগা
• ৬ বছর: উমা
• ৭ বছর: মালিনী
• ৮ বছর: কুব্জিকা
• ৯ বছর: কালসন্দর্ভা
• ১০ বছর: অপরাজিতা
• ১১ বছর: রুদ্রাণী
• ১২ বছর: ভৈরবী
• ১৩ বছর: মহালক্ষ্মী
• ১৪ বছর: পীঠনায়িকা
• ১৫ বছর: ক্ষেত্রজ্ঞা
• ১৬ বছর: অন্নদা / অম্বিকা
স্বামী বিবেকানন্দ
বাঙালির কুমারীপুজোর সঙ্গে জড়িত স্বামী বিবেকানন্দের নাম। আধুনিক কালে বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে কুমারী পুজোর প্রচলন বেলুড় মঠে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮ সালে কাশ্মীরে এবং ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে প্রথম কুমারী পুজো করেন। বেলুড় মঠের কুমারী পুজো কিংবদন্তি হয়ে গিয়েছে। বেলুড়ের কুমারীপুজো দেখতে বছর বছর ভিড় বাড়ছে। প্রতি বছরই একই ছবি। আজও বেলুড়ের কুমারীপুজোয় স্বামী বিবেকানন্দের স্পর্শ মেলে যেন!
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