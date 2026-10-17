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দুর্গাপুজোর সেরা দিন মহাষ্টমী আলোকিত হয়ে ওঠে সনাতনী ঐতিহ্যের দ্যুতিতে; দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দের নামও

Durga Puja Maha Asthami: দুর্গা অষ্টমীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত কুমারীপুজো। মনে করা হয়, এ বিশ্বে মেয়েদের প্রত্যেকে দুর্গার মহাশক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন। মেয়েরাই মা। ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত কন্যাদের পুজো করা বিধি। তাঁদের বিভিন্ন নামও আছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 17, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 06:39 PM IST
দুর্গাপুজোর সেরা দিন মহাষ্টমী আলোকিত হয়ে ওঠে সনাতনী ঐতিহ্যের দ্যুতিতে; দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দের নামও

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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