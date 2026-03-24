ATM Rules Changing: ১ এপ্রিল থেকে কত টাকা তুলতে পারবেন এটিএম থেকে? টাকা তোলায় বিরাট বদল, বসছে নতুন চার্জ

ATM Rules Changing: ১ এপ্রিল থেকে কত টাকা তুলতে পারবেন এটিএম থেকে? টাকা তোলায় বিরাট বদল, বসছে নতুন চার্জ
ATM Rules Changing From 1 April: কিছু ব্যাংক যেখানে প্রতি মাসে বিনামূল্যে লেনদেনের সংখ্যা সংশোধন করছে, সেখানে অন্য কিছু ব্যাংক দৈনিক টাকা তোলার উর্ধ্বসীমা বা লিমিটে আনছে পরিবর্তন। কিউআর কোড ব্যবহারের মাধ্যমে কার্ডহীন নগদ টাকা তোলার সুবিধাও চালু করতে চলেছে বেশ কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১ এপ্রিল থেকে একাধিক ব্যাংক তাদের এটিএম ব্যবহারের নিয়ম (changes to ATM usage rules), নগদ টাকা তোলার সীমা এবং ডিজিটাল ক্যাশ পরিষেবায় আনতে চলেছে বড়সড় বদল। গ্রাহকদের নিজেদের অ্যাকাউন্টের স্বার্থেই এই পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে তাঁদের অবগত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কিছু ব্যাংক যেখানে প্রতি মাসে বিনামূল্যে লেনদেনের (Free Transactions) সংখ্যা সংশোধন করছে, সেখানে অন্য কিছু ব্যাংক দৈনিক টাকা তোলার (cash withdrawal) উর্ধ্বসীমা বা লিমিটে আনছে পরিবর্তন। কিউআর কোড (QR Code) ব্যবহারের মাধ্যমে কার্ডহীন নগদ টাকা তোলার (Cardless Cash Withdrawal) সুবিধাও চালু করতে চলেছে বেশ কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
HDFC ব্যাংকের নিয়ম
এইচডিএফসি ব্যাংক (HDFC Bank) তাদের এটিএম থেকে টাকা তোলার নিয়মে বড় পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছে। এবার থেকে এটিএম-এ কিউআর কোড স্ক্যান করে ইউপিআই-এর (UPI) মাধ্যমে নগদ টাকা তোলাকেও মাসিক বিনামূল্যে লেনদেনের (Free ATM Transaction Limit) সীমার মধ্যে ধরা হবে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে এই নতুন নিয়ম কার্যকর হতে চলেছে।
আর কী কী পরিবর্তন?
আগে ইউপিআই-এর মাধ্যমে এটিএম থেকে টাকা তোলাকে আলাদাভাবে দেখা হত। কিন্তু ১ এপ্রিল থেকে এটি আপনার মাসিক নির্ধারিত ফ্রি ট্রানজ্যাকশনের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে, ইউপিআই ব্যবহার করে টাকা তুললে আপনার মাসিক ফ্রি লিমিট দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
অতিরিক্ত চার্জ কত?
নির্ধারিত ফ্রি লিমিট বা বিনামূল্যে লেনদেনের সীমা পেরিয়ে গেলে, প্রতি লেনদেনের জন্য গ্রাহককে ২৩ টাকা (ট্যাক্স ছাড়া) অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে।
চলতি সুবিধা
বর্তমানে এইচডিএফসি ব্যাংকের গ্রাহকরা নিজস্ব এটিএম থেকে মাসে ৫টি এবং মেট্রো শহরে অন্য ব্যাংকের এটিএম থেকে ৩টি ও নন-মেট্রো শহরে ৫টি ফ্রি ট্রানজ্যাকশনের সুবিধা পান। এখন থেকে এই সংখ্যার মধ্যেই ইউপিআই ক্যাশ উইথড্রয়ালও গণ্য করা হবে।
PNB-র নিয়মে বদল
দৈনিক নগদ তোলার সীমায় কাটছাঁট করল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (PNB) নির্দিষ্ট কিছু ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রে দৈনিক এটিএম থেকে নগদ টাকা তোলার সীমায় (Daily Cash Withdrawal Limit) পরিবর্তন আনছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, গ্রাহকরা তাঁদের কার্ডের ধরনভেদে দিনে ৫০০০০ টাকা থেকে ৭৫০০০ টাকা পর্যন্ত নগদ তুলতে পারবেন।
সীমা সংশোধন
সংশোধিত কাঠামো অনুযায়ী, কার্ডের ক্যাটাগরি উপর ভিত্তি করে দৈনিক নগদ তোলার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিছু কার্ডের ক্ষেত্রে এই সীমা কমিয়ে আনা হয়েছে।
আগের নিয়ম বনাম বর্তমান
আগে পিএনবি-র কিছু নির্দিষ্ট কার্ডে প্রতিদিন ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদ তোলার সুবিধা পাওয়া যেত। এখন সেই সুবিধা কমিয়ে আনা হয়েছে।
গ্রাহকদের জন্য সতর্কতা
বড় অঙ্কের নগদ টাকা তোলার পরিকল্পনা থাকলে গ্রাহকদের তাঁদের নিজস্ব কার্ডের জন্য প্রযোজ্য বর্তমান লিমিটটি একবার যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
বন্ধন ব্যাংকের নিয়মে বড় বদল
১ এপ্রিল থেকে নতুন চার্জ কার্যকর হচ্ছে বন্ধন ব্যাংকে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে ডেবিট কার্ড গ্রাহকদের জন্য এটিএম লেনদেনের নিয়মে পরিবর্তন আনতে চলেছে বন্ধন ব্যাংক (Bandhan Bank)। নতুন সংশোধিত নীতি অনুযায়ী, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নগদ লেনদেন এবং অন্যান্য পরিষেবার ক্ষেত্রে নতুন চার্জ নির্ধারণ করেছে।
বিনামূল্যে লেনদেনের সীমা
বন্ধন ব্যাংকের নিজস্ব এটিএম থেকে গ্রাহকরা মাসে সর্বোচ্চ ৫টি আর্থিক লেনদেন (Financial Transactions) বিনামূল্যে করতে পারবেন। তবে, নিজস্ব এটিএম-এ ব্যালেন্স চেক বা পিন পরিবর্তনের মতো অ-আর্থিক লেনদেনগুলি (Non-financial Transactions) আগের মতোই আনলিমিটেড বা সীমাহীন থাকবে।
অতিরিক্ত লেনদেনে চার্জ
নির্ধারিত ৫টি ফ্রি লিমিট শেষ হয়ে যাওয়ার পরে প্রতিটি অতিরিক্ত আর্থিক লেনদেনের জন্য ২৩ টাকা এবং প্রতিটি অ-আর্থিক লেনদেনের জন্য ১০ টাকা করে চার্জ দিতে হবে।
বাতিল লেনদেনে ফাইন
যদি অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা না থাকার কারণে (Insufficient Funds) এটিএম লেনদেন ব্যর্থ হয়, তবে গ্রাহককে ২৫ টাকা জরিমানা দিতে হবে।
