Avoid Hot Shower Right After Gym: জিমের পর পরই স্নান করতে গিয়ে প্রাণের ঝুঁকি! বিপদ এড়ান, ডাক্তারের পরামর্শ...

Zee News Bengali
Avoid Hot Shower Right After Gym: জিম করতে গিয়ে একটুর জন্য প্রাণে বাঁচলেন ২৪ বছরের যুবক। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। জিম করার পরই অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে স্নান করতে চলে যান। এই অভ্যাসই সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এমনটাই ঘটে ছিল সেই যুবকের ক্ষেত্রে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Aug 8, 2025, 01:39 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল: জিম করতে গিয়ে একটুর জন্য প্রাণে বাঁচলেন ২৪ বছরের যুবক। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। জিম করার পরই অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে স্নান করতে চলে যান। এই অভ্যাসই সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এমনটাই ঘটে ছিল সেই যুবকের ক্ষেত্রে।

প্রত্যেক দিনের মতোই জিম সেরে স্নান করতে গিয়েছিলেন সেই যুবক। ৩০ মিনিটের বেশি বাথরুমে থাকায়, সন্দেহের সৃষ্টি হয়। বাথরুমের দরজা ভেঙে উদ্ধার হয় সেই যুবক। অজ্ঞান অবস্থায় বাথরুমের পাওয়া যায় তাঁকে। ডা. ধামজিয়া এমনটাই জানান ইনস্টাগ্রামে। উদ্ধার হওয়া মাত্র এমার্জেন্সিতে ভর্তি করা হয় তাঁকে। 

ডাক্তারদের মতে সেই যুবক শরীরচর্চার পরই গরম জলে স্নান করেন। জিমে ভারী ওজন তুললে আমাদের শরীরে জলের পরিমান কমে যায়। ফলে শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায়। এরপরই যদি গরম জলে স্নান করেন তখনই বাড়ে সমস্যা। রক্তনালীগুলি প্রসারিত হতে শুরু করে এবং রক্তের চাপ কমে যায়। এছাড়া মস্তিষ্কে রক্তের প্রবাহ কমে গিয়ে মানুষকে অজ্ঞান করে দেয়। এমনটাই ঘটে তাঁর ক্ষেত্রে। গরম জল আমাদের ত্বককেও শুষ্ক করে তোলে, ত্বকের তেলাভাব নষ্ট করে, যার ফলে চুলকানির সৃষ্টি হতে পারে। যদি কারোর একজিমা থেকে থাকে, তখন সমস্যা আরও বাড়তে পারে। ডাক্তারের মতে শরীরচর্চার পর গরম জলে স্নান না করাই শ্রেয়। জিমে ওয়ার্কআউটের পর ঠান্ডা জলে স্নান করুন। এই ঠান্ডা জল পেশি পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে। এছাড়া ঠান্ডা জল জিমের পর মানবদেহকে রিল্যাক্স করে এবং সারাদিন শরীরকে চাঙ্গা রাখে। যদি গরম জলে স্নান করতেই হয় তবে  কিছু সময় পর করুন। 

জিমের পর ঠান্ডা জলে স্নান আপনাকে শুধু সুস্থ রাখবে তাই নয়, এই অভ্যাসের অনেক গুণও রয়েছে। ঠান্ডা জল রক্তনালীকে ছোট করে যার ফলে রক্তের প্রবাহকে স্বাভাবিক করে। যার ফলে শরীরচর্চার পর শরীরের প্রদাহ কমায়। 

এই ঠান্ডা জল শরীরের ব্যথ্যারও নিরাময় করে। ভারী ওজন তুললে শরীরের পেশিতে ব্যাথা হয়। সেই ব্যাথাই প্রশমন করে ঠান্ডা জল। এছাড়া পেশিতে অক্সিজেনে ভরপুর রক্ত পৌঁছাতে সাহায্য করে। শরীরকে ঠান্ডা করে, বিশেষ করে আপনি যদি রোদে অথবা গরমে শরীরচর্চা করেন। ডাক্তাররা জানিয়েছেন ওয়ার্কআউটের পরই স্নান করা উচিত নয়। শরীরচর্চার সময় মাথা ঘুরলে অথবা শরীর খারাপ করলে তা কখনোই এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। জিমে শরীরচর্চা করার সময় নিয়মিত জল পান করা উচিত। শরীরকে সব সময় হাইড্রেটেড রাখা উচিত। 

 

