/Ayushman Bharat: রেশন কার্ডে এই ক্যাটাগরি থাকলেই মিলবে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফ্রি চিকিৎসা! হাতছাড়া করার আগে জানুন শেষ তারিখ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চিকিৎসার খরচ দিন দিন যেভাবে বাড়ছে, তাতে সাধারণ মানুষের উদ্বেগও বাড়ছে সমান তালে। সাধারণ মানুষের চিকিৎসার খরচ কমাতে কেন্দ্রীয় প্রকল্প হল আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা' (AB-PMJAY)। এই প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তারা প্রতি বছর পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস বা বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পেয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির রেশন কার্ড গ্রাহকদের জন্য এই সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে কেন্দ্র। তবে এই সুবিধা স্থায়ীভাবে পেতে হলে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সারতে হবে।
কারা পাবেন এই সুবিধা?
যদি আপনার কাছে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY) অথবা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত গৃহস্থালী (PHH) ক্যাশ-ক্যাটাগরির ডিজিটাল রেশন কার্ড থাকে, তবে আপনি এই ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের সমস্ত তালিকাভুক্ত সরকারি হাসপাতাল এবং নামী বেসরকারি নার্সিংহোমে জটিল ও বড়সড় অপারেশনের চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করানো সম্ভব।
সারতে হবে e-KYC
আয়ুষ্মান ভারত যোজনার সুবিধা চালু রাখতে এবং নতুন করে নাম নথিভুক্ত করতে উপভোক্তাদের জন্য রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের লিঙ্ক বা ই-কেওয়াইসি করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার ডেডলাইন বা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।
কোথায় এবং কীভাবে করবেন?
রেশন কার্ড হোল্ডাররা তাঁদের নিকটবর্তী 'রেশন দোকান' (FPS), 'সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র' (CSC) বা 'আয়ুষ্মান মিত্র' কেন্দ্রে গিয়ে সহজেই এই বায়োমেট্রিক ই-কেওয়াইসি যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারেন। এছাড়া, 'আয়ুষ্মান অ্যাপ'-এর মাধ্যমে বাড়িতে বসেই ফেস অথেন্টিকেশন বা ওটিপি-র সাহায্যে এই কাজ করা সম্ভব। নির্দিষ্ট ডেডলাইনের মধ্যে এই কাজ না করলে উপভোক্তারা নিখরচায় চিকিৎসার এই বড় সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।
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