Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /লাইফ স্টাইল
  • /Ayushman Bharat: রেশন কার্ডে এই ক্যাটাগরি থাকলেই মিলবে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফ্রি চিকিৎসা! হাতছাড়া করার আগে জানুন শেষ তারিখ

Ayushman Bharat: রেশন কার্ডে এই ক্যাটাগরি থাকলেই মিলবে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফ্রি চিকিৎসা! হাতছাড়া করার আগে জানুন শেষ তারিখ

Ayushman Bharat ration card holders: এই সুবিধার আওতায় কারা আসবেন, তা নির্ধারণের জন্য সাধারণ মানুষকে লাইনে দাঁড়িয়ে নতুন কোনও আবেদন করতে হবে না। সরকার সরাসরি হাত দিয়েছে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের (NFSA) নিজস্ব ডেটা ব্যাঙ্কে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 11, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:16 PM IST
Ayushman Bharat: রেশন কার্ডে এই ক্যাটাগরি থাকলেই মিলবে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফ্রি চিকিৎসা! হাতছাড়া করার আগে জানুন শেষ তারিখ
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সরকারিতে বেড পাচ্ছেন না? এবার নিঃখরচায় ভর্তি হওয়া যাবে বেসরকারি হাসপাতালে!
West Bengal healthcare reform48 min ago
2
Ujjwala LPG scheme1 hr ago
3
lionel messi1 hr ago
4
Trumps big warning2 hrs ago
5
Ayushman Bharat Scheme2 hrs ago