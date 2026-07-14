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বিগ ব্রেকিং! বিনামূল্যে ১০ লাখ টাকার চিকিৎসা এবার আয়ুষ্মান কার্ডে? দ্বিগুণ হচ্ছে বিমার টাকা? সুপারিশ সংসদীয় কমিটির

Ayushman Card: দেশের বৃহত্তম সরকারি স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা'। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জনস্বাস্থ্য বিমা ব্যবস্থাও বটে। এবার সেই AB-PMJAY-এর অধীনেই স্বাস্থ্য বিমার  বার্ষিক ঊর্ধ্বসীমা বর্তমানের ৫ লাখ থেকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে ১০ লাখ টাকা করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 14, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:19 PM IST
বিগ ব্রেকিং! বিনামূল্যে ১০ লাখ টাকার চিকিৎসা এবার আয়ুষ্মান কার্ডে? দ্বিগুণ হচ্ছে বিমার টাকা? সুপারিশ সংসদীয় কমিটির
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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বিনামূল্যে ১০ লাখ টাকার চিকিৎসা এবার আয়ুষ্মান কার্ডে? দ্বিগুণ হচ্ছে বিমার টাকা?
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