/বিগ ব্রেকিং! বিনামূল্যে ১০ লাখ টাকার চিকিৎসা এবার আয়ুষ্মান কার্ডে? দ্বিগুণ হচ্ছে বিমার টাকা? সুপারিশ সংসদীয় কমিটির

জি ২৪ ডিজিটাল ব্যুরো: ৫ নয়, এবার বিনামূল্যে ১০ লাখ টাকার চিকিৎসা সুবিধা মিলতে পারে আয়ুষ্মান কার্ডে! আয়ুষ্মান কার্ডের লিমিটে বড়সড় পরিবর্তন? ৫ লাখ থেকে বাড়িয়ে বিমার সুবিধা ১০ লাখ করার সুপারিশ সংসদীয় কমিটির। দেশের বৃহত্তম সরকারি স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা'। এবার সেই AB-PMJAY-এর অধীনেই স্বাস্থ্য বিমার বার্ষিক ঊর্ধ্বসীমা বর্তমানের ৫ লাখ থেকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে ১০ লাখ টাকা করার জন্য একটি বড় সুপারিশ করা হয়েছে। সংসদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই প্রস্তাব পেশ করেছে। যা নিঃসন্দেহে দেশের সাধারণ ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য একটি অত্যন্ত স্বস্তির খবর।
চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি ও বিমার সীমা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা
স্থায়ী কমিটির ১৭২তম প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিগত কয়েক বছরে দেশে গুরুতর ও জটিল রোগের চিকিৎসার খরচ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে উন্নত হার্ট সার্জারি, ক্যানসার ইমিউনোথেরাপি, লিভার বা কিডনির মতো অঙ্গ প্রতিস্থাপন এবং অন্যান্য জটিল চিকিৎসার ক্ষেত্রে ৫ লাখ টাকা অপর্যাপ্ত। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, আয়ুষ্মান কার্ড থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসার খরচ পাঁচ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ার কারণে দরিদ্র পরিবারগুলোকে নিজেদের পকেট থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে অথবা মাঝপথেই চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। তাই চিকিৎসা বোঝা কমাতেই বিমা কভারেজ দ্বিগুণ করার জোরালো সুপারিশ করা হয়েছে।
আয়ুষ্মান ভারত যোজনা
২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার আয়ুষ্মান ভারতের সূচনা করে। এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জনস্বাস্থ্য বিমা ব্যবস্থা। এই প্রকল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে সম্পূর্ণ ক্যাশলেস (নগদ অর্থহীন) চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬-এর জুন পর্যন্ত দেশজুড়ে ৪৩.৫২ কোটিরও বেশি আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। সরকার এই প্রকল্পের আওতায় ৭০ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রবীণ নাগরিক-সহ মোট ৫৫ কোটিরও বেশি মানুষকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরিষেবার আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
আয়ুষ্মান কার্ডের লিমিট ১০ লাখ হলে সাধারণ মানুষের সুবিধা
কেন্দ্রীয় সরকার যদি স্থায়ী কমিটির আয়ুষ্মান কার্ডের লিমিট ১০ লাখ করার সুপারিশ মেনে নেয়, তবে দেশের কোটি কোটি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে। জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের ক্ষেত্রে রোগীদের ঋণ নিয়ে চিকিৎসার খরচ মেটাতে হবে না। ক্যানসার বা হার্টের জটিল অপারেশনের ক্ষেত্রে উন্নত বেসরকারি হাসপাতালগুলোতেও দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা করানো সম্ভব হবে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যয়ের কারণে আর্থিক ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পাবে।
তবে এটি আপাতত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ মাত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আয়ুষ্মান ভারত যোজনার বিমা কভারেজ ১০ লক্ষ টাকা করার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত বা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। সরকার এই বিষয়ের আর্থিক ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকগুলো খতিয়ে দেখার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
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