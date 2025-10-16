Baba Vanga 2026 Predictions: ২০২৫ দেখেই আঁতকে উঠছেন? ২০২৬-য়েও যে কী ভয়াল বিপর্যয় অপেক্ষায় জানলে শিউরে উঠবেন! বাবা ভাঙ্গা বলছেন...

Baba Vanga 2026 Predictions: ২০২৫ দেখেই আঁতকে উঠছেন? ২০২৬-য়েও যে কী ভয়াল বিপর্যয় অপেক্ষায় জানলে শিউরে উঠবেন! বাবা ভাঙ্গা বলছেন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ বছরের আর দু'টি মাস মাত্র। এর মধ্যে এখনও কী ঘটতে পারে কেউ জানে না! জানেন অবশ্য বাবা ভাঙ্গা। বাকি ক'টি মাস নিয়েও তাই দুশ্চিন্তা আছে বইকি। কিন্তু আরও বেশি দুশ্চিন্তা আগামী বছরটি নিয়ে। কেননা, জানা যাচ্ছে, আসন্ন ২০২৬ সাল-ও হতে চলেছে এক ভয়ংকর বছর। কী বলছেন বাবা ভাঙ্গা ২০২৬ সাল নিয়ে (Baba Vanga's predictions for 2026)? বিশ্ব জুড়ে আসবে এক বিরাট আর্থিক সংকট (major global economic crisis)। এই মন্দা (recession) গোটা বিশ্বের উপর ভয়ংকর প্রভাব ফেলবে। হবে ক্যাশ ক্রাশ (cash crush)। এমন যে, তা ডিজিটাল (digital money systems) ও ফিজিক্যাল (physical money systems)-- দু'ধরনের টাকার উপরই নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে চলেছে।
২০২৫
চলতি বছরে কী হয়নি? ভয়ংকর যুদ্ধ, সংঘাত, সংঘর্ষ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বন্যা ধস, বৃষ্টি, ভূমিকম্প। প্লেন ক্র্যাশ। আগুন, দাবানল। সব মিলিয়ে এক ভয়ংকর অবস্থা। বহু প্রাণহানি। এখনও দুমাস বাকি। কী হবে? যা-ই হোক, সে তো দুমাস। কিন্তু নতুন বছরে? ২০২৬ সালে?
২০২৬
সকলেই নতুন বছরে পরিবার বন্ধু আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে নববর্ষের আনন্দ উদযাপন করবেন বলে আশা করে বসে আছেন। কিন্তু, যদি নিউ ইয়ারের আমেজ কাটতে না কাটতেই দেখা দেয় বিভীষিকা?
আর্থিক সংকট
বাবা ভাঙ্গা নাকি বলে গিয়েছেন, ২০২৬ সালে আসল ছন্দপতনের কারণ হয়ে দেখা দেবে আর্থিক সংকট। মন্দা। গ্রেট রিশেসন। বলকানের মিস্টিক বাবা ভাঙ্গা বলছেন, আসন্ন ২০২৬ সালে বিশ্ব জুড়ে আসবে এক বিরাট আর্থিক সংকট। এই মন্দা গোটা বিশ্বের উপর ভয়ংকর প্রভাব ফেলবে। হবে ক্যাশ ক্রাশ। এমন যে, তা ডিজিটাল ও ফিজিক্যাল-- দু'ধরনের মানি সিস্টেমের উপরই ভয়ংকর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
শিল্পসংকট
আর মন্দা হলেই সেটা বিপর্যয় ডেকে আনবে বিশ্ববাজারে। বিশ্বের ইন্ডাস্ট্রি-জগতে। ফলে বিশ্ব জুড়ে দেখা দেবে শিল্পসংকট। টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রিতেও আসবে মন্দা। শিল্প-সংকট তখন আর শুধু তৃতীয় বা দ্বিতীয় বিশ্বের সমস্যা হয়েই থেকে যাবে না, তা হয়ে উঠবে সারা পৃথিবীর সব দেশের সংকটের মূল জায়গা।
টাকার মান পড়বে
ব্যাংকিং ক্রাইসিস তৈরি হবে। কারেন্সি ভ্যালুতেও আসবে বদল। টাকার মান পড়বে। মার্কেটে মানি লিকুইডিটি কমবে। সব কিছু গ্লোবাল ইকোনমিতে প্রভাব ফেলবে। যা মুদ্রাস্ফীতি ডেকে আনবে। ঋণের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট রেট হবে হাই।
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ
২০২৬ সালে আরও নানা কাণ্ড ঘটবে। এই ২০২৬ হতে চলেছে মানবসভ্যতার এক টার্নিং পয়েন্ট। এআই-য়ের প্রভাব হবে ব্যাপক। এলিয়েন আসবে। যা সব কিছু বদলে দেবে। এই সময়েই বাধবে যুদ্ধ। আর সব মিলিয়ে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হবে যাতে বেধে যাবে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ।
ধ্বংস হবে ইউরোপ
শুধু ২০২৬ কেন? তার পরের সময়টা নিয়েও তো একটু ভাববেন? শোনা যাচ্ছে, মাত্র কয়েকটি বছর পরে, ২০৪৪ সালেই বিশ্বে ঘটে যাবে বিপুল বদল। মূলত ইউরোপ অস্তিত্ব সংকটে ভুগবে। ইউরোপ জুড়ে শুধুই সংকট আর সংঘাত। সন্ত্রাস আর রক্ত। বিশ্বের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে।
