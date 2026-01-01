Baba Vanga 2026 Predictions: ভয়াবহ ভূকম্পন থেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ছাব্বিশেও বাবা ভাঙ্গার বুক কাঁপানো সব পূর্বাভাস...

Baba Vanga 2026 Predictions: ভয়াবহ ভূকম্পন থেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ছাব্বিশেও বাবা ভাঙ্গার বুক কাঁপানো সব পূর্বাভাস...
Baba Vanga 2026 Predictions: ছাব্বিশেও বাবা ভাঙ্গার সব হাড়হিম পূর্বাভাস রয়েছে। 'ক্যাশ ক্রাশ' থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) আধিপত্য থেকে ভিনগ্রহের প্রাণীদের মানুষের প্রথম যোগাযোগ। এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন বাবা ভাঙ্গা কী কী বলে গিয়েছেন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফরাসি ভবিষ্যদ্বক্তা নসট্রাদামুসের সঙ্গেই উচ্চারিত হয় আরেকজনের নামও। তিনি 'বুলগেরিয়ার নসট্রাদামুস' ওরফে বাবা ভাঙ্গা। দু'জনেই পূর্বাভাস করার ক্ষেত্রে কিংবদন্তি। সারা বিশ্বের বহু মানুষ চোখ বন্ধ করে ভরসা করেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীকে। আর করবে নাই বা কেন? ৯/১১-র হামলা থেকে শুরু করে প্রিন্সেস ডায়নার মৃত্যু হয়ে চেরনোবিল বিপর্যয়! যা যা ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গা করেছেন, তা এখনও পর্যন্ত অক্ষরে-অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ২০২৬ সালেও বাবা ভাঙ্গার সব হাড়হিম পূর্বাভাস রয়েছে। যা এখনই বুক কাঁপিয়ে দেওয়ার মতে ২০২৬ সালকে বাবা ভাঙ্গা বিশ্বব্যাপী চরম পরিবর্তন এবং ভয়ংকর সব ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনার বছর হিসেবে দেখেছেন। বাবা ভাঙ্গা ১৯৯৬ সালে মারা যান এবং কোনও লিখিত রেকর্ড রাখেননি, তবুও ২০২৬ সালের জন্য একাধিক পূর্বাভাসেরই রিপোর্ট রয়েছে।
মহাজাগতিক জীবের সঙ্গে যোগ: সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট দাবিগুলোর মধ্যে যা একটি। মানবজাতির সঙ্গে এই প্রথম ভিনগ্রহের প্রাণীরা যোগাযোগ স্থাপন করবে। কিছু ব্যাখ্যা অনুসারে, নভেম্বরের কোনো এক সময় একটি বিশাল বস্তু বা মহাকাশযান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে!
নিয়ন্ত্রণের বাইরে AI বৃদ্ধি: ২০২৬ সালের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি প্রায়শই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি বিশাল উল্লম্ফনের সতর্ক করে, যা মানুষের নিয়ন্ত্রণকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। AI সাধারণ সরঞ্জামের বাইরে গিয়ে বিশ্বব্যাপী অর্থ এবং কর্মপ্রবাহকে 'নীরবে পরিচালনা' করবে বলেই আশা করা হচ্ছে, যা সম্ভাব্য ভাবে অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা বা অপ্রত্যাশিত পরিণতির দিকে পরিচালিত করবে।
আরও পড়ুন: রাতে বালিশের নিচে তেজপাতা রাখে কেন? জানুন এই ৮টি চমকপ্রদ কারণ!
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন: বাবা ভাঙ্গার অনেক অনুসারী বিশ্বাস করেন যে, ২০২৬ এক ধ্বংসাত্মক বিশ্বব্যাপী সংঘাতের সূচনা করবে। নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে রয়েছে-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি। এশিয়ার দিকে বিশ্বব্যাপী শক্তির স্থানান্তর, বিশেষ করে একটি প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে চিনের উত্থান। বর্তমান রাশিয়ান নেতৃত্বের পতন এবং একটি শক্তিশালী নতুন নেতার উত্থান।
বিপর্যয়কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ: কথিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে 'বিশাল ভূমিকম্প' এবং ভয়ংকর অগ্ন্যুৎপাত-সহ গুরুতর পরিবেশগত উত্থানের সতর্কতা রয়েছে। যা পৃথিবীর ৭-৮% পর্যন্ত ভূমিকে প্রভাবিত করতে পারে।
অর্থনৈতিক পতন: পূর্বাভাসগুলিতে বড় আর্থিক সংকটের কথা বলা হচ্ছে। 'ক্যাশ ক্রাশ' বা নগদ টাকার সংকট দেখা দেবে। যেখানে ডিজিটাল এবং চিরাচরিত মুদ্রা ব্যবস্থা উভয়ই উল্লেখযোগ্য অস্থিরতার সম্মুখীন হতে পারে।
ইউরোপের 'অন্তর্ধান': কিছু ব্যাখ্যা দাবি করে যে ২০২৬ সালে আমরা যেমন জানি ইউরোপের 'অন্তর্ধান' দেখা যেতে পারে, প্রায়শই বিশ্বব্যাপী সংঘাত বা ব্যাপক অভিবাসনের পরিণতির সঙ্গে যুক্ত।
আরও পড়ুন: আপনার কাছে কি এই বিশেষ নম্বরের ১০০ টাকার নোট আছে? জমা দিন আর পান কড়কড়ে ৬ লাখ
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)