Baba Vanga, Nostradamus And Other Famous Psychics Prediction: ৪ মাস এখনও বাকি! 'সবচেয়ে খারাপ এবারই'! বাবা ভাঙ্গা-নস্ট্রাডামুসদের একযোগে হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী...

Baba Vanga, Nostradamus And Other Famous Psychics Predict: চলতি বছর শেষ হতে এখনও ৪ মাস বাকি! 'সবচেয়ে খারাপ হবে এবারই'! বাবা ভাঙ্গা-নস্ট্রাডামুসদের একযোগে হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সাল যত এগিয়েছে, বিশ্বে ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সংঘাত বৃদ্ধির হুমকির মুখোমুখি হয়েছে। বিশ্লেষকরা পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের মতো হটস্পটগুলিতে চলমান উত্তেজনার দিকই ইঙ্গিত করছেন। যেখানে সামরিক সংঘর্ষ, সীমান্ত বিরোধ এবং কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদন অনুসারে, এই অস্থিরতার মধ্যে, বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী এবং রহস্যবিদ সতর্কতা জারি করেছেন। তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, বছরটি কেবল প্রচলিত যুদ্ধই নয়, প্রযুক্তিগতভাবে পরিচালিত দ্বন্দ্ব এবং ব্যাপক সামাজিক ব্যাঘাতও বয়ে আনতে পারে। যদিও এই পূর্বাভাসগুলি সহজাত ভাবে অনুমানমূলক এবং সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত, তাঁরা সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে একটি চিন্তা-উদ্দীপক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং দূরদর্শী অন্তর্দৃষ্টি উভয় বিবেচনা করে, আমরা ২০২৫ সালের দুর্বলতা এবং চ্যালেঞ্জগুলি বোঝার জন্য একটি বিকল্প দৃষ্টিকোণ পাই।
বাবা ভাঙ্গা: ইউরোপের সংকটের পূর্বাভাস
বুলগেরিয়ান নস্ত্রাদামুস বাবা ভাঙ্গার আজ আর কোনও ভূমিকার প্রয়োজন নেই। বারবার মিলেছে তাঁর ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি চোখে দেখতে পারতেন না ঠিকই, কিন্তু মানুষ বিশ্বাস করেন যে, তিনি ভবিষ্যৎ দেখেন অসাধারণ। ৯/১১ এবং প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যুর মতো ঘটনা ভবিষ্যদ্বাণী করে চমকে দিয়েছিলেন। বাবা ভাঙ্গা ২০২৫ সালে ইউরোপীয় যুদ্ধের বিষয়ে সতর্ক করেছেন বলেই জানা গিয়েছে। তিনি এই সংঘাতকে রাজনীতির চেয়েও বেশি কিছু হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি এটিকে মানব ইতিহাসের একটি মোড় হিসেবে দেখেন, যা সম্ভাব্য ভাবে বৃহৎ আকারের মানবিক সংকটের সূত্রপাত ঘটাতে পারে। ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়শই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের সঙ্গে দূরদর্শিতার মিশ্রণ ঘটায় এবং তার সতর্কবাণী দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে মানুষের দুর্বলতার সতর্কতামূলক গল্প হিসেবে কাজ করে।
নস্ট্রাডামুস: আধুনিক সময়ের জন্য ঐতিহাসিক সতর্কীকরণ
ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসি জ্যোতিষী নস্ট্রাডামুস দীর্ঘদিন ধরে লেস প্রফেটিস-এ তাঁর রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য পরিচিত। ২০২৫ সালের জন্য, তিনি ব্রিটেন এবং ইউরোপের সঙ্গে জড়িত সংঘাতের পূর্বাভাস দিয়েছেন। আবারও মহামারী আসবে বলেই মত তাঁর। নস্ট্রাডুমাসের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়শই মানব ইতিহাসের চক্রাকার ধরণগুলিকে তুলে ধরে - যুদ্ধ, মহামারী এবং রাজনৈতিক উত্থান - আধুনিক দর্শকদের মনে করিয়ে দেয় যে আজ আমরা যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হচ্ছি তার প্রতিধ্বনি অতীতেও রয়েছে।
অ্যাথোস সালোমে: প্রযুক্তি একটি শক্তি গুণক
ব্রাজিলিয়ান সাইকিক অ্যাথোস সালোমে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর মতো ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি মেশিন এবং সাইবার যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার উপর জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, ২০২৫ সালের যে কোনোও সংঘাত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রযুক্তি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। সালোমের দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক যুদ্ধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাব্য ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সতর্কীকরণের সমান্তরাল, সতর্ক নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক তদারকির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।
নিকোলাস আউজলা: সংঘাতের নৈতিক ও নৈতিক দিক
লন্ডনের হিপনোথেরাপিস্ট নিকোলাস আউজলা যুদ্ধের ঝুঁকিকে কেবল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং সামাজিক মনোভাবের প্রতিফলন হিসেবেও দেখেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, সহানুভূতির অভাব এবং ক্রমবর্ধমান চরমপন্থা জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় উগ্রবাদ দ্বারা পরিচালিত সহিংসতাকে উসকে দিতে পারে। আউজলার দৃষ্টিভঙ্গি সংঘাতের মানবিক মাত্রাকে তুলে ধরে, মতাদর্শ, নৈতিকতা এবং সম্মিলিত আচরণ কীভাবে বিশ্বব্যাপী ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করতে পারে তা তুলে ধরে।
২০২৫: বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা এবং মানুষের সিদ্ধান্তের বছর
আধুনিক যুদ্ধ এখন আর যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সালোমে এবং অন্যান্যদের ভবিষ্যদ্বাণী ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ড্রোন এবং সাইবার আক্রমণ সংঘাতের মাত্রা এবং অনির্দেশ্যতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এদিকে, নৈতিক অবক্ষয় এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার উপর আউজুলার জোর তুলে ধরে যে, মানবিক সিদ্ধান্তগুলি বিশ্বব্যাপী ঝুঁকির মূলে রয়ে গিয়েছে। একসঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ২০২৫ সালে প্রযুক্তি এবং মানুষের আচরণ উভয়ের দ্বারা গঠিত সংঘাত দেখা দিতে পারে।
এই উন্নয়নের মধ্যে, বেশ কয়েকজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞরা সামনের বছর সম্পর্কে সতর্কতা জারি করেছেন। তাদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি কেবল প্রচলিত যুদ্ধের সম্ভাবনাই নয় বরং আধুনিক সংঘাত গঠনে সাইবার আক্রমণ, ড্রোন এবং এআই-চালিত সিস্টেম সহ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ভূমিকাও তুলে ধরে। একই সময়ে, লন্ডনের হিপনোথেরাপিস্ট নিকোলাস আউজুলা জোর দিয়ে বলেছেন যে আদর্শ, নৈতিক অবক্ষয় বা জাতীয়তাবাদ দ্বারা পরিচালিত মানুষের পছন্দগুলি বিশ্বব্যাপী ঝুঁকির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়ে গেছে।
যদিও মানসিক পূর্বাভাস অনুমানমূলক, তারা প্রতীকী অনুস্মারক হিসেবে কাজ করে যে মানুষের সিদ্ধান্তগুলি এই উত্তেজনাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে বা প্রশমিত করতে পারে। কূটনীতি, নীতিগত নেতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আগের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান ঘটনাবলী এবং দূরদর্শী অন্তর্দৃষ্টি উভয়ই পরীক্ষা করে, ২০২৫ সাল এমন একটি বছর হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে যেখানে মানুষের কর্মকাণ্ড সমালোচনামূলকভাবে নির্ধারণ করবে যে বিশ্ব বিশৃঙ্খলার দিকে যাচ্ছে নাকি স্থিতিশীলতার দিকে যাচ্ছে।
