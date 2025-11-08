Budget Finance: আয়করে ছাড় আর GST রেটে রদবদলে চাঙ্গা বাজার! উত্সবের মরসুমে ২৭% বেশি ঋণের চাহিদা...
Bajaj Finance's loans increase during the festive season due to the impact of GST 2.0 and new income tax rates: বাজাজ ফাইন্যান্স উৎসবের মরসুমে ঋণের পরিমাণ ২৭% বৃদ্ধি এবং ৬৩ লক্ষ ঋণ বিতরণ-এর রেকর্ড করেছে। নতুন জিএসটি সংস্কার এবং প্রথমবার ঋণগ্রহীতাদের (৫২%) অংশগ্রহণের কারণে এই বৃদ্ধি হয়েছে, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং প্রিমিয়ামাইজেশন প্রবণতাকে জোরদার করেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাজাজ ফাইন্যান্স ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় ৬৩ লক্ষ ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানিটি ২৩ লক্ষ নতুন গ্রাহক অর্জন করেছে, যার মধ্যে ৫২% নতুন ঋণগ্রহীতা, যা উল্লেখযোগ্যভাবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করেছে।বাজাজ ফাইন্যান্সের চেয়ারম্যান সঞ্জীব বাজাজ বলেন, "সরকারের পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার এবং ব্যক্তিগত আয়করের পরিবর্তন ভারতের ভোগ-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধির গল্পে একটি নতুন প্রেরণা জুগিয়েছে। দৈনন্দিন পণ্যগুলিকে আরও সাশ্রয়ী করে তোলার মাধ্যমে, এই পদক্ষেপগুলি লক্ষ লক্ষ মধ্যম এবং নিম্ন আয়ের পরিবারকে উৎসবের মরসুমে আত্মবিশ্বাসের সাথে ব্যয় করতে সক্ষম করেছে। এই ইতিবাচক প্রভাব কেবল ভোগ ঋণের ২৭% বেশি বিতরণেই নয়, বরং গ্রাহকরা উন্নত জীবনযাত্রার জন্য উচ্চমানের পণ্যের দিকে ঝুঁকছেন বলে প্রিমিয়ামাইজেশনের প্রবণতাতেও প্রতিফলিত হয়।"
আরও পড়ুন: Gold Price Today: দামে ওঠাপড়া লেগেই রয়েছে, জেনে নিন আজকে কলকাতায় সোনার দর
তিনি আরও বলেন, "এই উৎসবের মরশুমে আমাদের অর্ধেকেরও বেশি নতুন ঋণগ্রহীতা, যারা আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে তাদের প্রথম ঋণ নিচ্ছেন। বাজাজ ফাইন্যান্সের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ভারত জুড়ে ৪,২০০টি স্থানে ২৩৯,০০০ সক্রিয় ডেলিভারি পয়েন্টে আমাদের অন-দ্য-গ্রাউন্ড উপস্থিতির মাধ্যমে, আমরা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদার করছি এবং ভারতীয় গ্রাহকদের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছি।"
টেলিভিশন (টিভি) এবং এয়ার-কন্ডিশনারের উপর কম জিএসটি গ্রাহকদের তাদের ঋণের গড় আকার ৬% কমাতে সাহায্য করেছে, পাশাপাশি তাদের উচ্চমানের পণ্যগুলিতে আপগ্রেড করতে সক্ষম করেছে। টিভির জন্য গ্রাহক অর্থায়নে একটি স্পষ্ট প্রিমিয়ামাইজেশন প্রবণতা দেখা গেছে, ৪০ ইঞ্চি এবং তার বেশি স্ক্রিনের জন্য ঋণ কোম্পানি কর্তৃক অর্থায়ন করা মোট টিভির ৭১%, যা গত বছর ৬৭% ছিল।
একটি বৈচিত্র্যময়, প্রযুক্তি-চালিত নন-ব্যাংকিং হিসাবে, বাজাজ ফাইন্যান্স ঋণের অ্যাক্সেস সম্প্রসারণ এবং গ্রাহক এবং ব্যবসার অভিজ্ঞতা রূপান্তরের জন্য ক্রমাগত উদ্ভাবনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ভোক্তা অর্থায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি শীর্ষস্থানীয় সরবরাহকারী, মোবাইল ফোন, ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, ছাদের সৌর প্যানেল এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি ভোগ-ভিত্তিক বিভাগে অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রাখে।
বাজাজ ফাইন্যান্স তার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং অন-গ্রাউন্ড বিতরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১.১ কোটি গ্রাহককে সেবা প্রদান করে। বৃহত্তর স্বচ্ছতার জন্য, এটি ঋণ চুক্তির অংশ হিসাবে গ্রাহকদের ১৯টি ভাষায় মূল তথ্য বিবৃতি প্রদান করে। ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ৭৫.১ মিলিয়ন নেট ইনস্টল থাকা বাজাজ ফিনসার্ভ অ্যাপটি একটি নির্বিঘ্ন অভিজ্ঞতা এবং ঋণ, আমানত, বীমা এবং বিনিয়োগের দ্রুত অ্যাক্সেস প্রদান করে।
আরও পড়ুন: Mobile Tariff Hike: নতুন বছরের আগেই বাড়ছে মোবাইল রিচার্জের খরচ, কতটা বাড়তে পারে ট্যারিফ
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)