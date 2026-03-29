Bank Holidays in April: এই এপ্রিলে মাসের অর্ধেক দিনই বন্ধ থাকবে ব্যাংক; দেখে নিন ব্যাংক হলিডে'র লম্বা লিস্ট

Bank Holidays in April 2026: এপ্রিল মাসের ব্যাংকের ছুটির সম্পূর্ণ তালিকা দেখে নিন। ৪টি রবিবার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি দিন কিন্তু ব্যাংক বন্ধ থাকবে। কবে কবে ছুটি?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 29, 2026, 03:34 PM IST
এপ্রিলে অনেকগুলি দিনই বন্ধ থাকবে ব্য়াংক! জরুরি কাজের প্ল্যান করে রাখুন।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্চে বেশ কয়েকদিন ব্যাংক বন্ধ ছিল। এপ্রিলেও (Bank Holidays in April 2026) থাকবে। বরং আরও বেশি থাকবে। সামনের মাসে ব্য়াংকে গিয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন বলে ঠিক করছেন? এপ্রিলে কিন্তু মোট ১৪ দিন ছুটি থাকছে (14 Days Bank Holidays April 2026)। এর মধ্যে রয়েছে রবিবার এবং মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবারও। এই এপ্রিল মাসে দেশ জুড়ে রয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ও সরকারি দিবস উদযাপন। সেই উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাংক বন্ধ থাকবে। কোন কোন দিন?

গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ও সরকারি দিবস

এপ্রিলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ও সরকারি দিবস উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বন্ধ থাকবে ব্যাংক। তালিকাটি দেওয়া হল। দেখে নিন কবে কবে বন্ধ ব্যাংক। প্রসঙ্গত, ব্যাংকের সাপ্তাহিক ছুটিটা একটু খেয়াল করার বিষয়। প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার এবং প্রতি রবিবার সারা ভারতের সমস্ত ব্যাংক বন্ধ থাকে।

আরও পড়ুন; Gold Price Hike: ফের ঊর্ধ্বমুখী সোনা ও রুপো! গত ৪০ বছরে এমন খেলা দেখা যায়নি; অলক্ষ্যে ট্রাম্পই বেঁধে দিচ্ছেন সোনার দাম?

বিস্তারিত তালিকা

১ এপ্রিল বুধবার ব্যাংকের বার্ষিক হিসাব ক্লোজিং (সব রাজ্যে প্রযোজ্য)

৩ এপ্রিল শুক্রবার গুড ফ্রাইডে (পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা ভারতে)

৫ এপ্রিল রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি 

১১ এপ্রিল শনিবার দ্বিতীয় শনিবার (সারা ভারতে ব্যাংক ছুটি)

১২ এপ্রিল রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি

১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার ডঃ বি.আর. আম্বেদকর জয়ন্তী

১৫ এপ্রিল বুধবার পয়লা বৈশাখ / বাংলা নববর্ষ (পশ্চিমবঙ্গে ছুটি)

১৯ এপ্রিল রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি

২৫ এপ্রিল শনিবার চতুর্থ শনিবার (সারা ভারতে ব্যাংক ছুটি)

২৬ এপ্রিল রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি

আরও পড়ুন; ATM Rules Changing: ১ এপ্রিল থেকে কত টাকা তুলতে পারবেন এটিএম থেকে? টাকা তোলায় বিরাট বদল, বসছে নতুন চার্জ

রাজ্যে-রাজ্যে

এছাড়াও ২ এপ্রিল কেরালায় ব্যাংক বন্ধ থাকবে মন্ডি থার্স ডে উপলক্ষে। বন্ধ ১৬ এপ্রিলও। কর্নাটকে ও ত্রিপুরায় বন্ধ থাকবে ২০ ও ২১ এপ্রিল। অর্থাৎ, মোট ৪ দিন। উপরের ১০ দিনের সঙ্গে তা জুড়ে দাঁড়াবে ১৪ দিন। এর অর্থ, গোটা এপ্রিল জুড়ে মোট ১৪ দিন বন্ধ থাকবে ব্যাংক। 

অনলাইন পরিষেবা

তবে এই ক'দিন সশরীরে গিয়ে ব্যাংকে লেনদেন করা সম্ভব না হলেও চলবে নেট ব্যাংকিং, মোবাইল অ্যাপ এবং এটিএম (ATM) পরিষেবা।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

