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১১০০ শূন্যপদে নিয়োগ ব্যাংক অফ বরোদায়! স্নাতক হলেই চলবে, রইল আবেদনের ডাইরেক্ট লিংক ও যাবতীয় ডিটেইলস

Bank of Baroda SO Recruitment 2026: ১১০০ শূন্যপদে নিয়োগের বড় ঘোষণা ব্যাংক অফ বরোদার! স্নাতক হলেই চলবে। রইল আবেদনের ডাইরেক্ট লিংক ও যাবতীয় ডিটেইলস যা আপনাকে সাহায্য় করবে

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 25, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:16 PM IST
১১০০ শূন্যপদে নিয়োগ ব্যাংক অফ বরোদায়! স্নাতক হলেই চলবে, রইল আবেদনের ডাইরেক্ট লিংক ও যাবতীয় ডিটেইলস

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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