/১১০০ শূন্যপদে নিয়োগ ব্যাংক অফ বরোদায়! স্নাতক হলেই চলবে, রইল আবেদনের ডাইরেক্ট লিংক ও যাবতীয় ডিটেইলস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যাংক অফ বরোদা নিচ্ছে ওয়েলথ এক্সিকিউটিভ এবং ক্রেডিট অ্যানালিস্ট। ১১০০টি শূন্যপদের জন্য আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়ে ১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত করা হল। যেসব ইচ্ছুক প্রার্থীরা এখনও আবেদন করেননি, তাঁরা ব্যাংক অফ বরোদার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের (bankofbaroda.bank.in) মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন। আবেদনপত্র প্রিন্ট করার শেষ তারিখ ১৬ অক্টোবর ২০২৬। এই পদগুলির জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোনও বিষয়ে স্নাতক হলেই চলবে। কী ভাবে আবেদন করবেন? তা ধাপে ধাপে বুঝিয়ে দেওয়া হল।
মনে রাখুন এই ৮ ধাপ
১) ব্যাংক অফ বরোদার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যান।
২) হোম পেজে থাকা 'কেরিয়ার্স' লিংকে ক্লিক করুন।
৩) এবার নতুন একটি পেজ খুলবে, যেখানে প্রার্থীদের 'এসও রিক্রুটমেন্ট'-এ ক্লিক করতে হবে।
৪) এরপর আরও একটি নতুন পেজ খুলবে, যেখানে প্রার্থীদের নিজেদের রেজিস্টার করতে হবে।
৫) রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলেই আবেদনপত্র পূরণ করুন।
৬) এরপর আবেদন ফি জমা দিন।
৭) সাবমিট বোতামে ক্লিক করলেই আপনার আবেদন জমা হয়ে যাবে।
৮) পেজটি ডাউনলোড করুন এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনে এর একটি হার্ড কপি বা প্রিন্ট-আউট নিজের কাছে রেখে দিন।
কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে
জেনারেল, ইডব্লিউএস এবং ওবিসি প্রার্থীদের আবেদন ফি ৮৫০ টাকা। এসসি, এসটি, পিডব্লিউবিডি, ইএসএম ও মহিলা প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ১৭৫ টাকা। আবেদন ফি বা প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত খরচ কিন্তু ফেরতযোগ্য নয়। এবং সকল প্রার্থীকে তা অবশ্যই দিতে হবে। অনলাইন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হোক বা না হোক, কিংবা প্রার্থী সাক্ষাৎকারের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হোন বা না হোন। নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতে পারে আবেদনের যাচাই-বাছাই, অনলাইন পরীক্ষা, সাইকোমেট্রিক পরীক্ষা বা পরবর্তী নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত অন্য কোনও পরীক্ষা। এরপর থাকবে গ্রুপ ডিসকাশন এবং অথবা সাক্ষাৎকার (বা একাধিক ধাপে সাক্ষাৎকার)। প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব, যোগাযোগের দক্ষতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও সমস্যা সমাধানের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, কর্মদক্ষতা, দেশের যে কোনও প্রান্তে কাজ করার মানসিকতা এবং পদের জন্য উপযুক্ততা ইত্যাদি যাচাই করার লক্ষ্যে সাইকোমেট্রিক পরীক্ষা এবং/অথবা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (পিআই) নেওয়া হবে। অনলাইন পরীক্ষা মোট ১২০ নম্বরের। সেখানে ১২০টি প্রশ্ন থাকবে এবং তা ১২০ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে। পরীক্ষাটি চারটি বিভাগে বিভক্ত: ইংরেজি ভাষা; রিজনিং অ্যাবিলিটি ও কোয়ানটিটেটিভ অ্যাপটিটিউড। সাধারণ জ্ঞান/অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং বিষয়ক সচেতনতা; এবং সংশ্লিষ্ট পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত জ্ঞান। প্রতিটি বিভাগেই ভুল উত্তরের জন্য নেতিবাচক নম্বর বা পেনাল্টির ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের নির্ধারিত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কেটে নেওয়া হবে। তবে কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিলে কোনও নম্বর কাটা হবে না।
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