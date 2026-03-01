English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • লাইফ স্টাইল
  • Big Jump In Gold Price Today: অবিশ্বাস্য মূল্যবৃদ্ধি! রুপো প্রায় ৩ লাখ, সোনা প্রায় দুলাখ! ১০ গ্রাম সোনার দাম হল...

Big Jump In Gold Price Today: অবিশ্বাস্য মূল্যবৃদ্ধি! রুপো প্রায় ৩ লাখ, সোনা প্রায় দু'লাখ! ১০ গ্রাম সোনার দাম হল...

Big Jump In Gold Price Today: ইরানে যুদ্ধ বাঁধতেই ভারতে ২ লাখ টাকা হয়ে যাচ্ছে সোনা? ৪ লাখে পৌঁছবে রুপো? ১০ গ্রাম সোনার দাম আজ বেড়েছে ৯৪০০ টাকা, রুপো বেড়েছে কেজিতে ২৪০০০ টাকা! যুদ্ধ-পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে সোনা-রুপোর দাম?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 1, 2026, 03:27 PM IST
Big Jump In Gold Price Today: অবিশ্বাস্য মূল্যবৃদ্ধি! রুপো প্রায় ৩ লাখ, সোনা প্রায় দু'লাখ! ১০ গ্রাম সোনার দাম হল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনা (gold price today) কি এবার সত্যিই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে? এই ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের আবহে (U.S.-Israel strike on Iran) আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম যে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী (international gold prices climbing), তার আভাস এখনই মিলছে। গত ৩ সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম এত উচ্চতায় উঠল সোনার দাম।

আরও পড়ুন: Missile Attack in Burj Khalifa: ভয়ংকর মিসাইল-হানায় ধ্বংস ২৭১৭ ফুট বুর্জ খলিফা? মৃত্যুর আগে চরম আঘাত খামেইনির?

সোনা-রুপোর মূল্য

জিওপলিটিক্যাল টেনসনের মধ্যেই চড়চড় করে বাড়ছে সোনা-রুপোর দাম। মধ্যপ্রাচ্যেও হলুদ ও সাদা ধাতুর মূল্যসংকট দেখা দিচ্ছে। বিনিয়োগকারীর অনিশ্চয়তাও বাজারকে অস্থিরতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। মধ্য প্রাচ্যের আকাশ জুড়ে শুধুই গোলা-বারুদ আর মিসাইল। বন্ধ বিমান চলাচল। ইরানের উপরে ইজরায়েল-আমেরিকার হামলা এবং তার প্রত্য়াঘাতে জর্ডন, কাতার, বাহরিন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে মিসাইল-আক্রমণ চালিয়েছে ইরানও। 

আগুনমূল্য সোনা

এই যুদ্ধ-সংঘাত মধ্য় প্রাচ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, এর প্রভাব পড়তে চলেছে আন্তর্জাতিক বাজারেও। অপরিশোধিত তেল থেকে সোনা-রুপোর দামে, শেয়ার বাজারেও পড়তে চলেছে এর প্রভাব। আশঙ্কা, দু-তিনদিনের মধ্যেই সোনার দাম ২ লাখ টাকা এবং রুপোর দাম ৪ লাখ টাকা পার করতে পারে!

ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি

ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকির কারণে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম আগে থেকেই ঊর্ধ্বমুখী ছিল। বর্তমানে বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত ব্রেন্ট তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৬৭ ডলারে পৌঁছেছে। বাজার-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উত্তেজনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেলের দামও লাগাতার বাড়তে থাকবে। ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ায় তেল সরবরাহ ব্যাহত হবে।

আরও পড়ুন: Horoscope Today: মেষের অশান্তি, মিথুনের আত্মসমীক্ষা, মীনের পুনর্মিলন! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

দাম বাড়বে সোনা-রুপোর

দাম বাড়ার আশঙ্কা সোনা ও রুপোর। তার কারণ যখনই যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তখনই সুরক্ষিত বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারীরা সোনা-রুপোর দিকেই ঝোঁকে। আর এর জেরেই সোনা-রুপোর দাম চড়চড়িয়ে বাড়ে। বর্তমানে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১ লক্ষ ৬০ হাজারে পৌঁছে গিয়েছে। শুক্রবারই এক ধাক্কায় ১৮০০ টাকা দাম বেড়েছে। রুপোর দামও ক্রমাগত বাড়ছে। ৩ লাখের গণ্ডি প্রায় পার করে ফেলেছে। শেয়ার বাজারে আরও অনিশ্চয়তা তৈরি হলে, বিনিয়োগকারীরা আরও বেশি সোনা-রুপোয় বিনিয়োগ বাড়বে। ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৭৫ হাজার হয়েছে দিল্লিতে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
Gold Price HikeSilver Price HikeBig Jump In Gold Price Todaygold and silver ratesmiddle eastescalating US-Iran tensions
