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সরকারী কর্মীদের যাতায়াত ভাড়া বেড়ে হচ্ছে ৯০০০ টাকা? নূন্যতম বেতন ৬১ হাজার? পে কমিশন নিয়ে বড় আপডেট

TA increased for central government employee: এই নতুন বেতন কাঠামো বা সুপারিশ কার্যকর হলে দেশের ১৮টি কর্মচারী স্তর জুড়ে থাকা প্রায় ৫০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং প্রতিরক্ষা কর্মী (Defense Personnel) উপকৃত হবেন। এর পাশাপাশি সুবিধা পাবেন প্রায় ৬৫ লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনভোগীও। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 09, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:13 PM IST
সরকারী কর্মীদের যাতায়াত ভাড়া বেড়ে হচ্ছে ৯০০০ টাকা? নূন্যতম বেতন ৬১ হাজার? পে কমিশন নিয়ে বড় আপডেট
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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