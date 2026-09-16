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প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, পিএফের নিয়মে অবিশ্বাস্য বদল! ১৫ হাজার থেকে একলাফে বেড়ে ২৫ হাজার হল...

Raising EPFO Wage Ceiling: চাকরিজীবীদের জন্য বিরাট সুখবর দিল কেন্দ্র। ইপিএফও-র বাধ্যতামূলক কভারেজের ক্ষেত্রে বেতনসীমা বাড়ানোর প্রস্তাবে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এতদিন মাসে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ইপিএফও কভারেজের নিয়ম কার্যকর ছিল। এবার সেই সীমা বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের ফলে অতিরিক্ত ৫১ লক্ষেরও বেশি কর্মী ইপিএফও-র আওতায় আসতে পারেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 16, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:11 PM IST
প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, পিএফের নিয়মে অবিশ্বাস্য বদল! ১৫ হাজার থেকে একলাফে বেড়ে ২৫ হাজার হল...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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