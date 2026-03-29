Gold Price: যুদ্ধের অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই কি থিতু হল সোনার বেয়াড়া দাম? দেখে নিন কলকাতার দর

Gold Price: যুদ্ধের অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই কি থিতু হল সোনার বেয়াড়া দাম? দেখে নিন কলকাতার দর
Gold Price: ইরান বনাম ইসরায়েল-মার্কিন উত্তেজনার কারণে বিশ্ববাজারে সোনার দামে ব্যাপক ওঠানামা চলছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকার লড়াইয়ের প্রভাবে বিশ্ববাজারে সোনার দামে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। 'দ্য সানডে গার্ডিয়ান'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোনার দাম ফের ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স সোনার দাম ২.৫৯% বেড়ে প্রায় ৪,৪৮৯.৭০ ডলারে পৌঁছেছে। মার্কিন ডলারের মান কিছুটা কমে যাওয়া এবং বিশ্বজুড়ে অস্থির পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীরা সোনাকে নিরাপদ মনে করে বেশি পরিমাণে কেনায় এই দাম বেড়েছে। কয়েক শতাব্দী ধরে সোনাকে সবথেকে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ মুদ্রাস্ফীতি বা বাজারের অস্থিরতার সময়ও এটি সম্পদের মূল্য ধরে রাখতে সক্ষম।
ইরান বনাম ইসরায়েল-মার্কিন উত্তেজনার কারণে বিশ্ববাজারে সোনার দামে ব্যাপক ওঠানামা চলছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স সোনার দাম প্রায় ৪,৪৮৯.৭০ ডলারে উঠে এসেছে (২.৫৯% বৃদ্ধি)। ডলারের মান কিছুটা কমে যাওয়া এবং বিনিয়োগকারীরা সোনাকে নিরাপদ মনে করে বেশি কেনায় এই দাম বেড়েছে।
ভারতে সোনার দাম প্রতি গ্রাম
২৪ ক্যারেট : ১৪,৮০৯ টাকা।
২২ ক্যারেট : ১৩,৫৭৫ টাকা।
১৮ ক্যারেট : ১১,১০৭ টাকা।
এদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লেও দিল্লিতে গত শুক্রবার সোনা ও রুপার দামে প্রায় ৫% বড় পতন দেখা গেছে। প্রতি ১০ গ্রামের দাম কমে হয়েছে ১.৪৭ লক্ষ টাকা।
অন্যদিকে, কলকাতায় আজ ২৪ ক্যারেট ১ গ্রাম সোনার দাম ১৪,৮০৯ টাকা। গতকালও দাম একই ছিল।
কলকাতায় আজ ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১৩, ৬৭৫ টাকা। গতকালও ওই একই দাম ছিল।
কলকাতায় আজ ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১১,১০৭ টাকা। গতকাল ওই একই দাম ছিল।
