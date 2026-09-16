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ধূমপায়ীদের খরচ অনেকটা বাড়ল, ফের দামি হল সিগারেট! কোন ব্র্যান্ডের সিগারেটের দাম কত হল?

Cigarette Price Hike: ধূমপায়ীদের জন্য খারাপ খবর। আইটিসি-র সিগারেটের দাম বাড়ল। আরও দামি হল ক্লাসিক কানেক্ট ও গোল্ড ফ্লেক সুপার স্টার। ইতিমধ্যে নতুন দাম প্রিন্ট করা স্টক বাজারে চলেও এসেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 16, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:53 PM IST
ধূমপায়ীদের খরচ অনেকটা বাড়ল, ফের দামি হল সিগারেট! কোন ব্র্যান্ডের সিগারেটের দাম কত হল?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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