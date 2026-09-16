/ধূমপায়ীদের খরচ অনেকটা বাড়ল, ফের দামি হল সিগারেট! কোন ব্র্যান্ডের সিগারেটের দাম কত হল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেশারসিকদের মনখারাপ! ধূমপায়ীদের জন্য খারাপ খবর। কেননা, ফের বাড়ছে ধূমপানের খরচ। ক্লাসিক থেকে শুরু করে গোল্ড ফ্লেক-- একাধিক সিগারেটের দাম বাড়ল। আইটিসি লিমিটেডের তরফে তাদের ব্র্যান্ডের সিগারেটের দাম বাড়ানো হয়েছে। ইতিমধ্যে নতুন দাম প্রিন্ট করা স্টক বাজারে চলেও এসেছে বলে জানা গিয়েছে।
কোন কোন সিগারেটের দাম বাড়ল?
আইটিসির নির্দিষ্ট কিছু ব্র্যান্ডের সিগারেটের দাম বাড়ানো হয়েছে। ক্লাসিক কানেক্ট ২০টি সিগারেটের প্যাকেটের দাম ছিল ৩৯০ টাকা। সেটা বাড়িয়ে ৪২৮ টাকা করা হয়েছে। একধাক্কায় ৯.৭৪ শতাংশ দাম বেড়েছে। গোল্ড ফ্লেক সুপার স্টারের ১০টি সিগারেটের প্যাকের দাম ৮৯ টাকা হল ৭৯ টাকা থেকে। কতটা বৃদ্ধি? ১২.৬৬ শতাংশ দাম বেড়েছে। এমনই জানিয়েছেন ডিলাররা।
পুজোর আগে মূল্যবৃদ্ধি
প্রসঙ্গত, ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত পণ্যের উপরে ৪০ শতাংশ জিএসটি বসেছে। নতুন আবগারি শুল্ক কাঠামোও চালু হয়েছে। সেই সময়েও সিগারেটের দাম বাড়িয়েছিল সংস্থাগুলি। আইটিসি-ও সেই সময় ‘ক্লাসিক কানেক্ট’-র দাম ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৬০ টাকা করেছিল। পরে আরও ৩০ টাকা বাড়িয়ে ৩৯০ টাকা করা হয় তা। গোল্ড ফ্লেক সুপারস্টারের দামও বাড়ানো হয়েছিল-- ৫৯ টাকা থেকে ৭০ টাকা। পরে মে মাসে আরও ৯ টাকা দাম বাড়ানো হয়, ফলে নতুন দাম দাঁড়ায় ৭৯ টাকা। এবার ফের একবার পুজোর আগে নির্দিষ্ট কিছু সিগারেটের দাম বাড়াল আইটিসি।
নতুন ও পুরোনো দামের হিসাব
আইটিসি ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় তামাকপণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। তারা তাদের কয়েকটি জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের সিগারেটের সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য বা MRP আবারও বাড়াল।
ক্লাসিক কানেক্ট (Classic Connect-২০টি সিগারেটের প্যাক):
পুরনো দাম: ₹৩৯০
নতুন দাম: ₹৪২৮ (প্যাক প্রতি ₹৩৮ বা প্রায় ৯.৭৪% বৃদ্ধি)
গোল্ড ফ্লেক সুপার স্টার (Gold Flake Super Star-১০টি সিগারেটের প্যাক):
পুরনো দাম: ₹৭৯
নতুন দাম: ₹৮৯ (প্যাক প্রতি ₹১০ বা প্রায় ১২.৬৬% বৃদ্ধি)
কেন দাম বাড়ল?
তামাকজাত পণ্যের উপর নতুন কর-কাঠামো (৪০% জিএসটি এবং বাড়তি আবগারি শুল্ক) চালুর ফলে করের বোঝা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই বাড়তি কর সমন্বয় করতেই আইটিসি দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চলতি বছরে কর বাড়ার কারণে আইটিসি ধাপে ধাপে একাধিকবার বিভিন্ন সিগারেটের দাম বাড়িয়েছে।
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