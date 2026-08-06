Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /লাইফ স্টাইল
  • /DA বৃদ্ধি অবিশ্বাস্য ৬৩%! অষ্টম পে কমিশনের আগেই ৩% বেড়ে বিপুল মহার্ঘ ভাতার স্পর্শে মনখুশ কোটি কোটি কর্মীর

DA বৃদ্ধি অবিশ্বাস্য ৬৩%! অষ্টম পে কমিশনের আগেই ৩% বেড়ে বিপুল মহার্ঘ ভাতার স্পর্শে মনখুশ কোটি কোটি কর্মীর

DA Hike For Central Govt Employees: অষ্টম বেতন কমিশন চালুর আগেই মহার্ঘ ভাতা (DA) ৩% বাড়া নিশ্চিত। ফলে কর্মচারীদের ডিএ ৬০% থেকে বেড়ে ৬৩% ছুঁতে চলেছে! যা নিঃসন্দেহে তাঁদের জন্য বড় স্বস্তির খবর। নতুন পে স্ট্রাকচার চালু না হওয়া পর্যন্ত ডিএ-র সমস্ত সংশোধন বর্তমান সপ্তম বেতন কমিশনের আওতাতেই কার্যকর হবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 06, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:54 PM IST
DA বৃদ্ধি অবিশ্বাস্য ৬৩%! অষ্টম পে কমিশনের আগেই ৩% বেড়ে বিপুল মহার্ঘ ভাতার স্পর্শে মনখুশ কোটি কোটি কর্মীর

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DA অবিশ্বাস্য ৬৩%! অষ্টম পে কমিশনের আগেই ৩% বেড়ে বিপুল মহার্ঘ ভাতার স্পর্শে
2
3
4
5