English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Japanese Interval Walking: দিনে ৭ থেকে ১০ হাজার পা হাঁটেন? ডাক্তারদের মতে হাঁটার এই পদ্ধতি শরীরের বেশি উন্নতি করবে...

Japanese Interval Walking: শরীর ঠিক রাখতে প্রতিদিন শরীরচর্চা করা খুবই জরুরি। ফলে নিয়মিত জিমে গিয়ে অথবা বাড়িতেই ব্যায়াম করেন অনেকেই। তবে কাজের চাপে শরীরচর্চা করতে পারেন না অনেকেই। এই শরীরচর্চার চেয়ে এমন এক পদ্ধতির হাঁটার অভ্যাস চালু করতে বলেছেন ডাক্তারমহল, যা উন্নতি করবে সাস্থ্যের। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Aug 11, 2025, 02:21 PM IST
Japanese Interval Walking: দিনে ৭ থেকে ১০ হাজার পা হাঁটেন? ডাক্তারদের মতে হাঁটার এই পদ্ধতি শরীরের বেশি উন্নতি করবে...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শরীর ঠিক রাখতে প্রতিদিন শরীরচর্চা করা খুবই জরুরি। ফলে নিয়মিত জিমে গিয়ে অথবা বাড়িতেই ব্যায়াম করেন অনেকেই। তবে কাজের চাপে শরীরচর্চা করতে পারেন না অনেকেই।

এছাড়া অনেকেরই অভ্যাস আছে রোজ ৭ থেকে ১০ হাজার স্টেপ হাঁটা। তবে রোজকার ব্যাস্ততার মধ্যে অনেকেরই তা করে ওঠা হয় না। অনেকে ভাবেন দীর্ঘ ১ থেকে ২ ঘন্টা হাঁটতেই হবে। এই ভুল ভাঙালো ডাক্তারমহল। এখন ইন্টারনেটে খুবই ট্রেন্ডিং জাপানিস ইন্টার্ভাল ওয়াকিং। 

আরও পড়ুন: India US Tariff Row: 'ভারতের ঘাড়ে শুল্কবোঝা চাপানোটা ট্রাম্পের ঐতিহাসিক ভুল! এবার চিন-রাশিয়া ধীরে ধীরে ভারতের...' বললেন স্বয়ং...

বিশেষজ্ঞদের মতে এই হাঁটার স্টাইল এখন খুবই জনপ্রিয়। এই হাঁটায় ৩ মিনিট জোরে এবং ৩ মিনিট আস্তে হাঁটা হয়। এই প্রক্রিয়াটি মোটামুটি আধঘন্টা চালালেই সাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন এইরকম হাঁটলে উন্নতি ঘটবে শরীরেরও। সাস্থ্যকে ঠিক রাখতে সারাক্ষণ জোরে হাঁটতে হবে তা একদমই নয়। প্রথমে জোরে হাঁটা দিয়ে শুরু করুন। তারপর হাত দোলাতে শুরু করুন। পাশাপাশি নিঃশ্বাসের বদল ঘটান। এরপর জোরে থেকে আস্তে হাঁটা শুরু করুন। আপনার চারিপাশে কি আছে তা খেয়াল করা শুরু করুন। প্রক্রিয়াটি আধঘন্টা চালিয়ে যান। এই শরীরচর্চা করতে আলাদা জায়গার দরকার পরে না। শুধু একটি ফাঁকা স্থানের প্রয়োজন। পার্ক, ছাদ কিংবা করিডোরে  এই স্ট্রেচিং সহ হাঁটার শরীরচর্চা করতে পারেন। এমনকি ট্রেডমিলেও এটি করতে পারেন। 

ইউনিভার্সিটি অফ কোপেনহাগেনের ডা. ক্রিশ্চিয়ান কারস্টফট জাপানিস ইন্টার্ভাল ওয়াকিং পড়ান। তাঁর মতে প্রথম কয়েক মিনিট জোরে হাঁটা হৃদপিন্ড এবং ফুসফুসকে চাপ দেয়। পরক্ষণেই আস্তে হাঁটা, শরীরকে পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে। এই যে তিন মিনিটের জোরে হাঁটা এবং আস্তে হাঁটা হার্টকে সুস্থ রাখে, চর্বি কমায়। এছাড়া শরীরের ফিটনেস বাড়ায়। 

আরও পড়ুন: Taj Mahal or Shiva Temple: 'তেজোমহালয়' শিবমন্দিরের জায়গাতেই 'তাজমহল'? জানুন, শাহজাহানের অপূর্ব কীর্তির পিছনের শিবরহস্য...

কী করে এই শরীরচর্চা শুরু করবেন?
প্রথমে আস্তে হাঁটা শুরু করুন। আস্তে আস্তে জোরে হাঁটা শুরু করুন। এমন পর্যায় হাঁটা শুরু করুন যাতে কথা বলতে সমস্যা হয়। তারপর ধীরে ধীরে আগের পর্যায় ফিরে আসুন, যখন সহজেই কথা বলা যাবে। মনে হতে পারে এই হাঁটায় কোনও লাভ নেই। তবে এই হাঁটাই শরীরের জন্য অনেক উপকারী। ওজন কমানো থেকে শরীরের রোগও দূর করবে। শরীরকে ভালো রাখতে এই অভ্যাস চালু করতে পারেন। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
Japanese Interval WalkingDaily steps7000 steps10000 stepswalking benefits
পরবর্তী
খবর

Nose Picking Risk: ঘন ঘন নাকে আঙুল দেন? এই অভ্যাসই বাড়াতে পারে অ্যালজ়াইমারের ঝুঁকি...
.

পরবর্তী খবর

SIR: SIR নিয়ে বড় আপডেট! নোটিস ছাড়া একটি ভোটারের নামও বাদ নয়! সুপ্রিমে হলফনামা জমা দিল নির্...