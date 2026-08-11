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জরুরি! ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করলেই বেতন দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবার থেকে? সরকার স্পষ্ট করল নিয়ম, বিগ

Working More than 8hrs: ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করলে কি এখন থেকে দ্বিগুণ টাকা মিলবে? কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ওভারটাইম নিয়ম নিয়ে অবশেষে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করল সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ওভারটাইম অ্যালাউন্স নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। নতুন 'কোড অন ওয়েজেস, ২০১৯'-এ নির্ধারিত কাজের সময়ের চেয়ে বেশি কাজ করলে সাধারণ বেতনের দ্বিগুণ হারে ওভারটাইম দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 11, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:46 PM IST
জরুরি! ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করলেই বেতন দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবার থেকে? সরকার স্পষ্ট করল নিয়ম, বিগ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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