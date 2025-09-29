English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Durga Puja 2025: সপ্তমীতে পূজিতা মা কালরাত্রি! দুর্গার এই রূপের বৈশিষ্ট্য কী? পুজোর কী আচার?

Durga Puja Saptami: বাঙালির হৃদয়ে সপ্তমী মানেই দেবী দুর্গার মহাস্নান, কল্পারম্ভ, নবপত্রিকা প্রবেশ আর মহাশক্তির আরাধনা। একইসঙ্গে নবরাত্রির সপ্তমীতে মা কালরাত্রির আরাধনা আমাদের শেখায় অন্ধকার যত গভীর হোক না কেন, ভোর আসবেই।

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 29, 2025, 02:10 PM IST
Durga Puja 2025: সপ্তমীতে পূজিতা মা কালরাত্রি! দুর্গার এই রূপের বৈশিষ্ট্য কী? পুজোর কী আচার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ সপ্তমী। বাঙালির কাছে এই দিন মানেই মহাশক্তির আবাহন, মহাসপ্তমীর উচ্ছ্বাস। অন্যদিকে সারা ভারতে নবরাত্রির এই সপ্তম দিনে দেবীর সপ্তম রূপ মা কালরাত্রি পূজিতা হন। তিনি অশুভ শক্তি ধ্বংসের মূর্তি এবং শুভের বিজয়ী রূপ।

পুরাণ অনুযায়ী, যখন অসুররা দেবতা ও মানবজগতে ত্রাস সৃষ্টি করে, তখন দেবী দুর্গা ক্রোধে এক ভয়ংকর রূপ নেন। সেই রূপই মা কালরাত্রি। তিনি জন্ম নেন অশুভ শক্তি ধ্বংস করার জন্য। ভয়ঙ্কর চেহারার আড়ালে তিনি ভক্তদের রক্ষা করেন আর আশীর্বাদ দেন। 

মা কালরাত্রির রূপ ভয়ঙ্কর হলেও হৃদয় অতি কল্যাণময়। তাঁর শরীর অগ্নিশিখার মতো কালো, কেশ খোলা, চোখে আগুনের ঝলক। তিনি চার হাতে তলোয়ার ও লৌহ অস্ত্র ধারণ করেন, আর অন্য দুই হাতে ভক্তকে দেন অভয় ও বরদান। তাঁর বাহন গাধা। 

সপ্তমীর দিনে ভক্তরা লাল ফুল, রক্তচন্দন ও গুড়-আটার নৈবেদ্য অর্পণ করে, প্রদীপ জ্বালিয়ে, মা কালরাত্রির নাম জপ করলে মা ভক্তকে ভয়মুক্ত করেন। ভক্তরা পায় সাহস ও আত্মবিশ্বাস, জীবনের অন্ধকার থেকে মুক্তি এবং শত্রুনাশের আশীর্বাদ। 

মা কালরাত্রির মন্দির ভারতজুড়ে ছড়িয়ে আছে, বিশেষ করে উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতে তাঁর আরাধনা বেশি দেখা যায়। ভক্তরা বিশ্বাস করেন, এই মন্দিরগুলোতে সপ্তমীর দিনে বিশেষ পূজা-অর্চনা করলে ভয়, শত্রু ও অশুভ শক্তি দূর হয়। 

মা কালরাত্রির ধ্যান মন্ত্র-
একবেনী জপাকর্ণপূরং লোহিতাক্ষ্যাং বরাভয়দাম্।
মহাদংশটকারালবদনাং কালরাত্রিং ধ্যায়ামি আহম্॥

অর্থ-
আমি ধ্যান করি সেই দেবী কালরাত্রির,
যাঁর এক বিনুনি করা দীর্ঘ কেশ,
কর্ণে জপ ফুলের মতো লাল আভা,
চোখ রক্তবর্ণ উজ্জ্বল,
যিনি ভক্তকে দেন বরদান ও অভয়,
যাঁর বিশাল মুখ ভয়ংকর দাঁতের কারণে ক্রুদ্ধ রূপ ধারণ করেছে।
তিনি ভয়ংকর রূপে অশুভকে ধ্বংস করেন,
কিন্তু ভক্তকে দেন সুরক্ষা, সাহস ও মুক্তির আশীর্বাদ।

