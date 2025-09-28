English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Durga Puja 2025: ষষ্ঠীতে পূজিতা মা কাত্যায়নী! দুর্গার এই রূপের বৈশিষ্ট্য কী? পুজোর কী আচার?

Durga Puja Shashthi: বাংলায় ষষ্ঠীতে আমরা মূলত মা দুর্গার বোধন করি, তবে নবরাত্রির ধারায় এদিন কাত্যায়নী পূজার মাহাত্ম্যও আছে। বাঙালির মনে ষষ্ঠী মানেই দুর্গাপুজোর আনন্দের সূচনা, নতুন জামার ঘ্রাণ, ঢাকের আওয়াজ, আর দেবীর আগমনের উচ্ছ্বাস। আর এই আবেগে মিশে থাকে দেবীর অশুভ বিনাশী রূপের কাহিনি। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 28, 2025, 12:30 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ ষষ্ঠী। আজকের দিনেই হয় দেবী দুর্গার বোধন। তবে নবরাত্রির ধারায় এই দিনে দেবীর ষষ্ঠ রূপ, মা কাত্যায়নীর পুজো হয়। 

পুরাণ মতে, মহর্ষি কাত্যায়নের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন তিনি। তাই তাঁর নাম কাত্যায়নী। তিনি অশুরনাশিনী, বিশেষত মহিষাসুর বধের শক্তির প্রতীক। 

কাত্যায়নী দেবীকে কল্পনা করা হয় চার হাতে। তিনি সিংহে বাহিনী, এক হাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে পদ্ম, আবার অন্য হাতে খড়্গ ও বরমুদ্রা ধারণ করেন। তাঁর দেহ আভা সোনালী ও উজ্জ্বল, যেন সূর্যের দীপ্তি। এই রূপেই তিনি অশুভ শক্তির বিনাশিনী।

শাস্ত্র মতে, কাত্যায়নী দেবীর পুজোয় ভক্তের অন্তরে সাহস, শক্তি ও আত্মবিশ্বাস জন্মায়। যাঁরা জীবনের বাধা কাটাতে চান, বিশেষত তরুণ-তরুণীরা, তাঁদের জন্য দেবী কাত্যায়নী হলেন আশীর্বাদের প্রতীক। কথিত আছে, অবিবাহিত মেয়েরা কাত্যায়নী পূজা করলে মনোনীত জীবনসঙ্গী প্রাপ্ত হন। এজন্যই তাঁকে বিবাহ-সৌভাগ্যের দেবীও বলা হয়।

উত্তর ভারতে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবন ও মথুরায় কাত্যায়নী দেবীর পূজা বিশেষভাবে পালিত হয়। এখানে ভক্তরা কাত্যায়নী মন্দিরে গিয়ে কুমারী পূজা করেন। বলা হয়, কৃষ্ণভক্ত গোপীরা একসময়ে কাত্যায়নীর আরাধনা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্য। আজও সেই ঐতিহ্য রয়ে গেছে। 

মা কাত্যায়নীর ধ্যান মন্ত্র-
চন্দ্রহাসোজ্জ্বলকরাঃ শূলহস্তা কপাধরা।
কাত্যায়নী শুভং দধ্যান্নবর্ণা সুরনূত্থমাঃ।।

অর্থ:
চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল, হাতে ত্রিশূল ধারণকারী, কপালমালা পরিহিতা দেবী কাত্যায়নীকে ধ্যান করি। তিনি শুভশক্তির প্রতীক, দেবতার দ্বারা বন্দিতা, নববর্ণে আলোকময়।

