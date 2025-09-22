Durga Puja 2025: প্রথমায় পূজিত মা শৈলপুত্রী! দুর্গার এই রূপের বৈশিষ্ট্য কী? পুজোর কী আচার?

Durga Puja 2025: প্রথমায় পূজিত মা শৈলপুত্রী! দুর্গার এই রূপের বৈশিষ্ট্য কী? পুজোর কী আচার?
Durga Puja Prathama: নবদুর্গার প্রথম রূপ মা শৈলপুত্রী পুজিত হন নবরাত্রীর এই প্রথম দিনে। দেবীদুর্গার এই রূপের আরাধনা করলে সংসারে আসবে পবিত্রতা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ মহালয়ার পর প্রথম প্রভাত -প্রথমা। দুর্গোত্সবের সূচনালগ্নে এটি একটি বিশেষ দিন। নবরাত্রীর এই প্রথম দিনে পুজিত হন মা শৈলপুত্রী। নবদুর্গার প্রথম রূপ। শৈল অর্থাত্ পর্বত এবং পুত্রী অর্থাত্ কন্যা। পর্বতরাজ হিমালয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করায় তাঁর নাম হয় শৈলপুত্রী। এছাড়া তিনি ভবানী, পার্বতী, হেমাবতী ইত্যাদি নামেও পরিচিত।
পুরাণ মতে, তিনি দক্ষের কন্যা দেবী সতীর পুনর্জন্ম। প্রজাপতি দক্ষ যে শিবকে ছাড়়াই বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, সেই যজ্ঞের আগুনেই তিনি দেহত্যাগ করেন এবং পরবর্তীকালে হিমালয়রাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন।
মা শৈলপুত্রীর বাহন বৃষ। দেবীর দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ও বাম হস্তে কমল থাকার কারণে তাঁর আরেক নাম শুল ধরিনি। মস্তকে রয়েছে অর্ধচন্দ্র। ত্রিশূল সংগ্রামের, পদ্ম পবিত্রতার, আর অর্ধচন্দ্র শান্ত ও স্নিগ্ধ স্বভাবের প্রতীক। ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেবাদিদেবের শক্তির মূর্ত প্রতীক তিনি। যোগশাস্ত্রে এই দেবীকে মুলাধার চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা হয়। যেমন মা সন্তানকে প্রথম হাঁটা শেখায়, তেমনি সাধককে আধ্যাত্মিক যাত্রার প্রথম শক্তি দেন মা শৈলপুত্রী। নবরাত্রির প্রথম দিনে তাঁর আরাধনায় ভক্তের সংসারে পবিত্রতা, ধৈর্য, স্থিরতা, শক্তি ও সৌভাগ্য লাভ হয়। সংসারের দুঃখ-দুর্দশা দূর হয় এবং জীবনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। বিশেষত গৃহস্থ জীবনে স্থিতি ও সমৃদ্ধি কামনায় শৈলপুত্রী পূজার ফল অনন্য।
কাশ্মীরের বারামুল্লায় অবস্থিত প্রাচীন শৈলপুত্রী দেবীর মন্দির। শক্তিপীঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। ভীতস্তা নদীর তীরে স্থাপিত এই মন্দির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা। নবরাত্রির প্রথম দিনে ভক্তরা বিশেষ পূজা ও আরাধনার মাধ্যমে দেবীর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। মন্দিরে সতীর শক্তির ডান হাতের স্থান হিসেবে পুজো করা হয়। মূলত অসম, বিহার, এবং উত্তর ভারতের পাহাড়ি এলাকায় মা শৈলপুত্রীর আরাধনা করা হয়।
মা শৈলপুত্রীর ধ্যান মন্ত্র:
বন্দে বাঞ্ছিতলাভায় চন্দ্রার্ধকৃতশেখরম।
বৃষারূঢ়াং শূলধারিণীং শৈলপুত্রীম্ যশস্বিনীম্॥
অর্থ:
আমি বন্দনা করি যশস্বিনী দেবী শৈলপুত্রীকে, যিনি বৃষে আরোহিনী, হাতে ত্রিশূলধারিণী, মস্তকে অর্ধচন্দ্রশোভিতা, এবং ভক্তের সব ইচ্ছা পূর্ণ করেন।
