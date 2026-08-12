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আর মাত্র কদিন বাকি? কাউন্টডাউন শুরু, মহালয়া থেকে বিজয়া দশমীর সমস্ত তিথি ও দিনক্ষণ জেনে নিন

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা ২০২৬-এর দিনক্ষণ ও সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়েছে। মহালয়া দিয়ে দেবীবন্দনার সূচনা থেকে শুরু করে মহা ষষ্ঠী, সপ্তমী, মহা অষ্টমী, মহানবমী এবং বিজয়া দশমী পর্যন্ত প্রতিটি দিনের পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান ও তিথির বিস্তারিত সময়সূচি একনজরে জেনে নিন। আনন্দ ও উৎসবমুখর এই মহোৎসবের দিনপঞ্জি এখন ভক্তদের মাঝে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 12, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:58 PM IST
আর মাত্র কদিন বাকি? কাউন্টডাউন শুরু, মহালয়া থেকে বিজয়া দশমীর সমস্ত তিথি ও দিনক্ষণ জেনে নিন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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