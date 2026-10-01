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বদলে গেল আবহমান সূচি! ২০২৬ সালে দুর্গাপুজো এবার ৬ দিনের; জানুন নির্ঘণ্ট ও সন্ধিপুজোর সঠিক সময়

দেবী দুর্গার ঘোটকে আগমন আর নৌকায় গমন। কবে মহালয়া? কখন মহাষ্টমীর অঞ্জলি ও সন্ধিপুজো? ২০২৬ সালের শারদীয়া দুর্গাপুজোর সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট ও পঞ্জিকার খুঁটিনাটি সময়সূচি জেনে নিন 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Oct 01, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 09:33 PM IST
বদলে গেল আবহমান সূচি! ২০২৬ সালে দুর্গাপুজো এবার ৬ দিনের; জানুন নির্ঘণ্ট ও সন্ধিপুজোর সঠিক সময়

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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