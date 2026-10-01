/বদলে গেল আবহমান সূচি! ২০২৬ সালে দুর্গাপুজো এবার ৬ দিনের; জানুন নির্ঘণ্ট ও সন্ধিপুজোর সঠিক সময়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয়া দুর্গাপুজোর দিন গুনতে শুরু করেছেন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি বাঙালি। কিন্তু এবারের দুর্গাপুজো অন্যান্য বছরের তুলনায় একেবারেই আলাদা এবং অত্যন্ত বিশেষ! কারণ, চিরাচরিত প্রথা ভেঙে ২০২৬ সালের দুর্গাপুজোর দিনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। সাধারণত ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পাঁচ দিনের যে উৎসব উদযাপিত হয়, পঞ্জিকার বিশেষ তিথি পরিবর্তনের কারণে এবার তা কার্যত ৬ দিনের উৎসবে পরিণত হয়েছে।
শাস্ত্রীয় পঞ্জিকা অনুযায়ী, পিতৃপক্ষের সমাপ্তি ও দেবীপক্ষের সূচনার মধ্য দিয়ে মহালয়ার শুভ সূচনা হবে আগামী ১০ অক্টোবর, শনিবার। এই দিনেই নদী বা জলাশয়ে তপণ তর্পণের মাধ্যমে পিতৃপুরুষদের জলদান করবেন দর্শনার্থীরা। তবে দেবীপক্ষের সূচনার পর থেকেই দুর্গাপুজোর মূল দিনগুলো নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।
দেবী দুর্গার মর্ত্যে আগমন ও গমন
শাস্ত্রমতে, ২০২৬ সালে দেবী দুর্গার মর্ত্যে আগমন ঘটছে ‘ঘোটকে’ বা ঘোড়ায় চড়ে। শাস্ত্র বিশারদদের মতে, ঘোটকে আগমনের ফল হিসেবে সমাজ বা জগতে ছত্রভঙ্গ, অশান্তি কিংবা বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। অন্যদিকে, বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে দেবীর মর্ত্যলোক থেকে গমন ঘটবে ‘নৌকায়’। শাস্ত্রে দেবী দুর্গার নৌকায় গমন অত্যন্ত শুভ বলে বিবেচিত হয়, যা জলবৃদ্ধি ও শস্যপূর্ণতার প্রতীক। অর্থাৎ মর্ত্যবাসীর জন্য শস্য-শ্যামলা ও সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে ফিরবেন মা।
২০২৬ সালের দুর্গাপুজোর সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট
তিথির বিশেষ বিন্যাসের কারণে এবার পঞ্চমী থেকেই মূল পুজোর আমেজ ছড়িয়ে পড়বে। বিভিন্ন পঞ্জিকা মতে পুজো ও বোধানের সময়সূচি নিচে দেওয়া হলো:
পঞ্চমী: ১৬ অক্টোবর, শুক্রবার। (মতান্তরে এই দিনেই ষষ্ঠীর বোধন অনুষ্ঠিত হবে)।
ষষ্ঠী: ১৭ অক্টোবর, শনিবার। (কোনো কোনো পঞ্জিকামতে এই দিনটি সপ্তমী তিথির অন্তর্ভুক্ত)।
মহাসপ্তমী: ১৮ অক্টোবর, রবিবার। (পঞ্জিকার ভিন্নতা অনুযায়ী ১৭ ও ১৮ অক্টোবর দুই দিন জুড়েই সপ্তমী তিথি অবস্থান করছে)।
মহাষ্টমী: ১৯ অক্টোবর, সোমবার। এই দিনটিতেই মহাষ্টমীর মূল পুজো, অঞ্জলি ও বিশেষ সন্ধিপুজো সম্পন্ন হবে।
মহানবমী: ২০ অক্টোবর, মঙ্গলবার।
বিজয়া দশমী ও বিসর্জন: ২১ অক্টোবর, বুধবার।
অষ্টমীর অঞ্জলি ও সন্ধিপুজোর সময়সূচি
দুর্গাপুজোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মহাষ্টমীর অঞ্জলি এবং সন্ধিপুজো। আগামী ১৯ অক্টোবর (সোমবার) মহাষ্টমীর দিনই ভক্তরা অষ্টমীর অঞ্জলি দেবেন।
সাধারণ পঞ্জিকা অনুযায়ী, ১৯ অক্টোবর সকাল ৭টা ২৫ মিনিট ১৫ সেকেন্ড থেকে সন্ধিপুজো শুরু হবে। বলিদান সময় নির্ধারণ করা হয়েছে সকাল ৭টা ৪৯ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে এবং সকাল ৮টা ১৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে সন্ধিপুজো সমাপ্ত হবে। তবে যাঁরা ‘বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা’ অনুসরণ করেন, তাঁদের মতে সন্ধিপুজোর সময়সীমা ভিন্ন—সকাল ১০টা ২৮ মিনিট থেকে বেলা ১১টা ১৬ মিনিটের মধ্যে এই পুজো অনুষ্ঠিত হবে।
দুর্গা অষ্টমী ও নবরাত্রি অষ্টমী
দুর্গা অষ্টমী এবং শারদ নবরাত্রি অষ্টমী মূলত একই উৎসবের অঙ্গ এবং একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তবে পালনরীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানে কিছুটা বৈচিত্র্য দেখা যায়। ২০২৬ সালে ১৯ অক্টোবর দুর্গাপুজোর মহাষ্টমী এবং শারদীয় নবরাত্রির অষ্টমী একই সাথে উদযাপিত হবে।
সব মিলিয়ে, পুজো প্রেমীদের কাছে এবার বাঁধভাঙা আনন্দের বছর, কারণ ক্যালেন্ডারের বিশেষ তিথির কারণে আনন্দের এই দিনগুলো আরও দীর্ঘায়িত হতে চলেছে।
আরও পড়ুন- পুজোয় VIP পাস বন্ধের সিদ্ধান্তকে স্বাগত, মণ্ডপে...
আরও পড়ুন- পুজোর ভিড় সামলাতে কতটা তৈরি কলকাতা?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)