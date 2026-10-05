/শাড়ি-কুর্তির সঙ্গে কোন জুতো মানাবে? পুজোর জন্য ট্রেন্ডিং ৪ ফুটওয়্যার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজোয় সাজগোজের প্রস্তুতি মানেই নতুন শাড়ি, কুর্তি, গয়না আর ব্যাগ। কিন্তু পুজোর ফ্যাশন সম্পূর্ণ করতে জুতোর দিকেও নজর দেওয়া জরুরি। বিশেষ করে প্যান্ডেল হপিংয়ের সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটতে হয়। তাই শুধু দেখতে সুন্দর হলেই হবে না, জুতো হতে হবে আরামদায়কও। এবার পুজোয় ফ্যাশনের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য মিলিয়ে কয়েক ধরনের জুতো বেছে নিতে পারেন।
এমব্রয়ডারি করা জুতি
হিল পরে হাঁটতে সমস্যা হলে এমব্রয়ডারি করা জুতি হতে পারে দারুণ বিকল্প। শাড়ি, কুর্তি, সালোয়ারের সঙ্গে যেমন মানাবে, তেমনই পালাজো বা স্কার্টের সঙ্গেও পরা যায়। জুতিতে কাজ বা এমব্রয়ডারি থাকলে সাধারণ পোশাকেও উৎসবের ছোঁয়া চলে আসবে।
কিটেন হিল
হিল পরতে ভালোবাসেন, কিন্তু খুব উঁচু হিলে হাঁটতে স্বচ্ছন্দ নন? তাহলে কিটেন হিল বেছে নিতে পারেন। এই জুতোর হিল সাধারণত ছোট ও সরু হয়। তাই তুলনামূলক কম উঁচু হিলের সঙ্গে সাজও বজায় থাকে, হাঁটাচলাও সহজ হয়। শাড়ি, ড্রেস বা জিনস—বিভিন্ন পোশাকের সঙ্গেই কিটেন হিল স্টাইল করা যায়।
প্ল্যাটফর্ম জুতো
যাঁরা একটু বোল্ড লুক পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য প্ল্যাটফর্ম জুতো ভালো বিকল্প। এই ধরনের জুতোর সোল মোটা এবং সাধারণত ২ থেকে ৪ ইঞ্চি পর্যন্ত হিল থাকতে পারে। শর্ট স্কার্ট, পালাজো বা বডিকন ড্রেসের সঙ্গে এই জুতো বেশি মানানসই। তবে শাড়ির সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম জুতো সবসময় খুব ভালো নাও লাগতে পারে।
পুজোয় স্নিকার্সও হতে পারে স্টাইলিশ
প্যান্ডেল হপিংয়ে সবচেয়ে বেশি হাঁটতে হলে স্নিকার্স হতে পারে আরামদায়ক পছন্দ। এখন শাড়ির সঙ্গেও স্নিকার্স পরার ট্রেন্ড রয়েছে। এমব্রয়ডারি, মেটালিক ফিনিশ বা নানা রঙের স্নিকার্স বেছে নিলে সাজে আসবে আধুনিক ছোঁয়া। লং স্কার্টের সঙ্গেও স্নিকার্স ভালোভাবে স্টাইল করা যায়।
নতুন জুতো পরে পুজোয় বেরোনোর আগে যা করবেন
পুজোর একেবারে আগে নতুন জুতো কিনে সরাসরি দীর্ঘক্ষণ হাঁটতে বের হওয়া ঠিক নয়। বরং কয়েক দিন আগে জুতো কিনে বাড়িতে বা বাইরে অল্প সময় পরে হাঁটুন। তাতে জুতোটি পায়ে মানিয়ে যাবে। জুতো পরার আগে পায়ে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে ত্বক নরম থাকবে এবং ঘষা লেগে ফোসকা হওয়ার সমস্যা কিছুটা কমতে পারে। প্যান্ডেল হপিংয়ের সময় সঙ্গে ব্যান্ড-এড রাখাও ভালো। পায়ে সামান্য কেটে গেলে বা ঘষা লাগলে দ্রুত ব্যবহার করা যাবে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, পায়ে কষ্ট হচ্ছে এমন জুতো পরে শুধু ফ্যাশনের জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটা উচিত নয়। পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে স্টাইলের পাশাপাশি আরামকেও সমান গুরুত্ব দিন।
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