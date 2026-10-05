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শাড়ি-কুর্তির সঙ্গে কোন জুতো মানাবে? পুজোর জন্য ট্রেন্ডিং ৪ ফুটওয়্যার

Durga Puja fashion: দুর্গাপুজোয় শুধু পোশাক নয়, জুতোর নির্বাচনও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্যান্ডেল হপিংয়ে দীর্ঘক্ষণ হাঁটতে হয়। তাই এবার ফ্যাশনের পাশাপাশি আরামের কথাও মাথায় রেখে এমব্রয়ডারি করা জুতি, কিটেন হিল, প্ল্যাটফর্ম জুতো এবং স্নিকার্স বেছে নিতে পারেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 05, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 12:14 PM IST
শাড়ি-কুর্তির সঙ্গে কোন জুতো মানাবে? পুজোর জন্য ট্রেন্ডিং ৪ ফুটওয়্যার
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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শাড়ি-কুর্তির সঙ্গে কোন জুতো মানাবে? পুজোর জন্য ট্রেন্ডিং ৪ ফুটওয়্যার
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