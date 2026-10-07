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সিঁদুরে রাঙা বিজয়া দশমী: বিষাদ-আশার মেলবন্ধনে অশ্রুসিক্ত অন্তরে বাজে ‘আসছে বছর’–এর সুর

Durga Puja 2026: বিজয়া দশমীর মূল তাৎপর্য হল অশুভ শক্তির ওপর শুভ শক্তির জয়। এই বিজয়া দশমীর অন্যতম আচার সিঁদুরখেলা। দেবী বরণের পরই শুরু হয় বহু প্রতীক্ষিত সিঁদুরখেলা। বিজয়া দশমী যেন বিষাদ ও আগামীর আশার এক অদ্ভূত মেলবন্ধন।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 07, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 07:34 PM IST
সিঁদুরে রাঙা বিজয়া দশমী: বিষাদ-আশার মেলবন্ধনে অশ্রুসিক্ত অন্তরে বাজে ‘আসছে বছর’–এর সুর
Image Credit: রক্তিম সিঁদুরে রাঙা দশমী

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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