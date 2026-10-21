/আগামী বছরের দুর্গাপুজোয় বিরাট চমক! ২০২৭ সালের দুর্গাপুজোর সম্পূর্ণ সূচি জানেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এখনও পুজো পুরোপুরি মেটেনি। আজ, দশমী ঠিকই, এবং ভাসানও চলছে; তবে, এখনও পুজোর আবেশের মধ্যেই ডুবে আছে বাঙালি। তার মনে এখনও যেন শরতের শিউলির গন্ধ লেগে। আসুন, এই সময়েই জেনে নেওয়া যাক, পরের বছরে দুর্গাপুজোর সূচি। এ বছর শারদোৎসবে ছিল জোড়া সপ্তমী। আগামী বছর কি আছে এমন কোনও চমক? আসুন, জেনে নেওয়া যাক।
২০২৭ সালের চমক
পঞ্জিকার নির্ঘণ্ট বলছে, আগামী বছর, ২০২৭ সালের দুর্গাপুজোতেও আছে দারুণ চমক। কী করকম? জানা গিয়েছে, আগামী বছর দু’দিন অষ্টমী থাকতে পারে। মানে, পরের বছরেও পুজোয় মিলতে পারে বাড়তি একটি দিন। ফলে, আগামী বছরের দুর্গাপুজোর দিনক্ষণ ঘিরে এখন থেকেই তৈরি হচ্ছে কৌতূহল। আসলে এটা খুব স্বাভাবিকই। প্রত্যেকবারই দশমীতেই বাঙালি জেনে নিতে চায় পরের বছরে মায়ের আগমনের তিথিনক্ষত্র!
দু'টি অষ্টমী
পঞ্জিকা অনুযায়ী, ২০২৭ সালে মহালয়া ২৯ সেপ্টেম্বর। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শুরু দুর্গাপুজো। ষষ্ঠী পড়েছে ৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার। ৬ অক্টোবর বুধবার সপ্তমী। ৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার অষ্টমী। পুজোর নির্ঘণ্টে ৮ অক্টোবর, শুক্রবারও অষ্টমী। এই দ্বিতীয় অষ্টমীতেই সন্ধিপুজোর পর্ব থাকছে। ফলে ৭ ও ৮ অক্টোবর-- দু'দিনই আপাতত অষ্টমী। যা নিয়ে উৎসবপ্রেমী বাঙালির বড় অংশ এখনই আনন্দে নেচে উঠছে।
৯ অক্টোবর, শনিবার নবমী। পরের দিন ১০ অক্টোবর রবিবার দশমী। সপ্তাহান্তে সিঁদুরখেলা এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে শারদীয়ার সমাপন। তবে দুর্গাপুজোর উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই ১৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার পড়ছে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো।
সম্পূর্ণ সূচি
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত, বেণীমাধব শীল এবং গুপ্ত প্রেসের মতো বিভিন্ন পঞ্জিকায় তিথি গণনা ও নির্ঘণ্টে পার্থক্য থাকতেই পারে। তবে, অষ্টমী, সন্ধিপুজো এবং নবমী তিথি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পঞ্জিকার নির্দেশই চূড়ান্ত গণ্য হবে। যে যেটি মেনে পুজো করে তার পক্ষে সেটি গুরুত্বপূর্ণ।
মহালয়া ২৯ সেপ্টেম্বর বুধবার
মহাষষ্ঠী ৫ অক্টোবর মঙ্গলবার
মহাসপ্তমী ৬ অক্টোবর বুধবার
মহাষ্টমী ৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার
মহাষ্টমী ৮ অক্টোবর শুক্রবার
মহানবমী ৯ অক্টোবর শনিবার
বিজয়া দশমী ১০ অক্টোবর রবিবার
কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো ১৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার
২০২৭-র ছুটির প্ল্যান
তাহলে আর কী! জানা যখন হয়েই গেল আগামী বছরের পুজোর সময়সূচি তখন এখনই ছুটিছাটা, ভ্রমণসূচি কিংবা পারিবারিক গেট টুগেদারের পরিকল্পনা শুরু করে দিন। তাতে আপনি কিছুটা হলেও তো অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকবেন।
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