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আগামী বছরের দুর্গাপুজোয় বিরাট চমক! ২০২৭ সালের দুর্গাপুজোর সম্পূর্ণ সূচি জানেন?

Durga Puja in 2027: পঞ্জিকা বলছে, ২০২৭ সালে মহালয়া পড়েছে ২৯ সেপ্টেম্বর। পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে যথারীতি দেবীপক্ষের সূচনা হবে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে। তার পর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি। কিন্তু চমকটা কী?

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 21, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 09:03 PM IST
আগামী বছরের দুর্গাপুজোয় বিরাট চমক! ২০২৭ সালের দুর্গাপুজোর সম্পূর্ণ সূচি জানেন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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আগামী বছরের দুর্গাপুজোয় বিরাট চমক! ২০২৭ সালের দুর্গাপুজোর সম্পূর্ণ সূচি জানেন?
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