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পুজোয় ট্রেন্ডিং! আলমারিতে এই ৫টি শাড়ি না থাকলে দুর্গাপূজোর সাজই অসম্পূর্ণ

Durga Puja fashion 2026: শাড়ি ছাড়া দুর্গাপুজোর ফ্যাশন অসম্পূর্ণ।  দুর্গাপুজো মানেই আপনার পুজোর আলমারিতে এই ৫টি ট্র্যাডিশনাল শাড়ি মাস্ট। এই দুর্গাপুজোয় কীভাবে সাজাবেন নিজেকে? 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 05, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 06:35 PM IST
পুজোয় ট্রেন্ডিং! আলমারিতে এই ৫টি শাড়ি না থাকলে দুর্গাপূজোর সাজই অসম্পূর্ণ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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