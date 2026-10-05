/পুজোয় ট্রেন্ডিং! আলমারিতে এই ৫টি শাড়ি না থাকলে দুর্গাপূজোর সাজই অসম্পূর্ণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজো মানেই শাড়ি। শাড়ি ছাড়া দুর্গাপুজোর ফ্যাশন অসম্পূর্ণ। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী— দুর্গাপুজোয় বাঙালি নারী সেজে ওঠে হালফ্যাশনের সঙ্গেই বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী শাড়িতে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে দুর্গাপুজো মানেই আপনার পুজোর আলমারিতে এই ৫টি ট্র্যাডিশনাল শাড়ি মাস্ট।
তাঁত
বাঙালির উৎসব মানেই তাঁতের শাড়ি। লাল পাড়-সাদা তাঁতের শাড়ি থেকে আজ নানা ধরনের বাহারি তাঁত, সফট তাঁত, ধনেখালি তাঁত। ফ্যাশনের সঙ্গেই পুজোর স্বকীয়তা বয়ে নিয়ে চলেছে তাঁতের শাড়ি।
গরদ
আশ্বিনের শারদ প্রাতে লাল পাড়, লাল আঁচল— সাদা বা ঘিয়ে রঙের গরদের শাড়ি যেন পুজোর স্নিগ্ধতা থেকে গাম্ভীর্যের মেলবন্ধন। অষ্টমী থেকে দশমীর আচারে অনেক মহিলাই গরদের শাড়ি পরে থাকেন।
বালুচরী
যাঁরা একটু আভিজাত্যপূর্ণ সাজ পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য বালুচরী শাড়ি অন্যতম সেরা পছন্দ। বিষ্ণুপুরের এই বিখ্যাত সিল্ক শাড়ির মূল আকর্ষণ-ই হল এর শাড়িতে বোনা চমৎকার সব নকশা বা মোটিফ। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী থেকে সাহিত্য, স্থাপত্য ও দৈনন্দিন জীবনের নানা দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয় নকশায়।
কোরিয়াল
যাঁরা খুব বেশি ভারী নকশা পছন্দ করেন না। মার্জিত কিন্তু ট্র্যাডিশনাল গর্জিয়াস সাজ সাজতে চান, তাঁদের জন্য কোরিয়াল শাড়ি একদম উপযুক্ত।
মুর্শিদাবাদ সিল্ক
সাধারণ হালকা নকশা থেকে শুরু করে গর্জিয়াস কারুকাজ—নানা ডিজাইনেই মুর্শিদাবাদ সিল্ক পাওয়া যায়। আপনার পুজো কালেকশনে আপনি মুর্শিদাবাদ সিল্ক অনায়াসে বেছে নিতে পারেন। সন্ধ্যা বা পুজোর রাতের আড্ডায় এই শাড়ির আলাদা-ই গ্ল্যামার রয়েছে।
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