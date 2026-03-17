Eid Holiday: এই বছর ইদে টানা ক'দিনের ছুটি? স্কুলগুলিও কি টানা বন্ধ?
Eid-ul-Fitr 2026 Holiday: এ বছরের ইদ নিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে কৌতুহল, পাশাপাশি কিছুটা বিভ্রান্তিও রয়েছে। রমজানের শেষে চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করেই পালিত হয় ইদ। প্রতি বছরই এর নির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তাই থাকে। এবারের ছবিটা কী?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসে গেল ইদ-উল-ফিতর (Eid-ul-Fitr)। পৃথিবী জুড়ে উদযাপন হয় ইদ। মুসলিম বিশ্বে (Muslims worldwide) ঢেউ ওঠে আনন্দের। এই ইদকে (Eid) মিঠি ইদ (Meethi Eid)-ও বলে। পবিত্র রমজান মাসের শেষে (holy month of Ramzan) শেষ হয় রোজা (completion of Roza)-ও। এর পর আসে ইদ। উদযাপিত হয় প্রার্থনা, ভোজ, আনন্দের মধ্যে দিয়ে (prayers feasts celebrations)!
পবিত্র ইদ
এ বছরের পবিত্র ইদ নিয়ে এখন থেকেই শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক কৌতুহল, পাশাপাশি কিছুটা বিভ্রান্তিও তৈরি হয়েছে। রমজান মাসের শেষে চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করেই পালিত হয় ইদের উৎসব। এবং প্রতি বছরই এর নির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তাই থাকে।
কবে ছুটি?
২০২৬ সালের সরকারি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, আগামী ২১ মার্চ (শনিবার) ইদের মূল ছুটি নির্ধারিত থাকলেও চাঁদ দেখা গেলে ২০ মার্চও (শুক্রবার) স্কুল বন্ধ থাকতে পারে বলে অনুমান। রাজ্য সরকার ২০ মার্চ (শুক্রবার)-কেও 'ইদের আগের দিন' হিসেবে সরকারি ছুটির তালিকায় (তালিকা-২) অন্তর্ভুক্ত করেছে বলে সূত্রের খবর।
বাংলায়
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (WBBSE) এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (WBCHSE) প্রকাশিত ২০২৬ সালের ছুটির তালিকায় ২০ এবং ২১ মার্চ-- উভয় দিনই ছুটির উল্লেখ রয়েছে। ফলে, বাংলার স্কুলগুলিতে টানা দু’দিন ছুটি থাকার সম্ভাবনাই প্রবল।
ভিন রাজ্যে
অন্য দিকে, তেলঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশে ২০ ও ২১ মার্চ দু'দিনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকতে পারে। কেরালামে সাধারণত একদিন আগে চাঁদ দেখা যায়, তাই সেখানে ছুটির তারিখ বাকি ভারতের চেয়ে আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা।
অনিশ্চয়তা
এই ধরনের অনিশ্চয়তার কারণেই অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষ চাঁদ দেখার পরে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমেই চূড়ান্ত ছুটি নিশ্চিত করবে বলে জানা গিয়েছে। অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ইদের ঠিক আগে স্কুলের নোটিস দেখে চূড়ান্ত ছুটির দিনটি জেনে নিন।
