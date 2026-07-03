/পিএফ কন্ট্রিবিউশন কমিয়ে হাতের টাকা বাড়াচ্ছেন? আপনার বেতনে কী প্রভাব পড়বে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্র সরকার সামাজিক সুরক্ষা কোড ২০২০-এর অধীনে পুরনো ১৯৫২ সালের নিয়ম বদলে নতুন 'এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কিম ২০২৬' চালু করেছে। এই নতুন নিয়মের সবচেয়ে বড় চমক হল— এখন থেকে মাসে সর্বোচ্চ ১,৮০০ টাকা পর্যন্ত পিএফ কন্ট্রিবিউশন করা বাধ্যতামূলক। এর ওপরের যে কোনও অঙ্কের অবদান সম্পূর্ণ ভলান্টারি হিসেবে গণ্য হবে।
নতুন নিয়মে কী বদল এল?
বর্তমানে বিধিবদ্ধ বেতনের সর্বোচ্চ সীমা ১৫,০০০ টাকা। এর ১২ শতাংশ হিসেবে বাধ্যতামূলক পিএফ কন্ট্রিবিউশন হয় ১,৮০০ টাকা। আগে বহু সংস্থা পুরো বেসিক স্যালারির ওপর ১২% হারে পিএফ কাটত। কিন্তু নতুন ২০২৬-এর স্কিমে স্পষ্ট করা হয়েছে, আপনার বেসিক স্যালারি ৫০,০০০ বা ১ লাখ টাকা হলেও, আইনত মাত্র ১,৮০০ টাকাই বাধ্যতামূলকভাবে কাটা যাবে। বাকি টাকা কাটানো হবে কি না, তা সম্পূর্ণ কর্মী এবং নিয়োগকারী সংস্থার পারস্পরিক চুক্তির ওপর নির্ভর করবে। সংস্থাগুলো আইনগতভাবে অতিরিক্ত কন্ট্রিবিউশনে সমপরিমাণ টাকা দিতে বাধ্য নয়।
টেক-হোম স্যালারি বাড়াতে কি পিএফ কমানো উচিত?
এই নিয়মের পর অনেক চাকুরিজীবী ভাবছেন পিএফ কন্ট্রিবিউশন শুধু বাধ্যতামূলক ১,৮০০ টাকায় নামিয়ে এনে হাতের বেতন বা 'টেক-হোম স্যালারি' বাড়িয়ে নেবেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাময়িকভাবে হাতে নগদ টাকা বাড়লেও দীর্ঘমেয়াদে এটি বড় ক্ষতি করতে পারে। চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষতি: বর্তমানে পিএফ-এ ৮.২৫% নিশ্চিত সরকারি সুদ পাওয়া যায়। দীর্ঘ কর্মজীবনে এই সুদের ওপর চক্রবৃদ্ধি বা কম্পাউন্ডিংয়ের সুবিধা পাওয়া যায়। পিএফ-এর অবদান কমিয়ে দিলে অবসরের সময় জমানো তহবিলের পরিমাণ একধাক্কায় অনেক কমে যাবে।
পিএফ একটি সুশৃঙ্খল দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়। এই টাকা হাত থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও খরচ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া, বছরে ২.৫ লাখ টাকা পর্যন্ত পিএফ কন্ট্রিবিউশনের সুদ সম্পূর্ণ করমুক্ত। তাই বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন, খুব বেশি আর্থিক টানাটানি বা জরুরি প্রয়োজন না থাকলে, শুধুমাত্র হাতের বেতন বাড়াতে পিএফ-এর কন্ট্রিবিউশন কমানো উচিত হবে না। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সুরক্ষার জন্য আগের মতোই পুরো বেসিকের ওপর কন্ট্রিবিউশন বা ভলান্টারি প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।
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