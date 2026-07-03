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পিএফ কন্ট্রিবিউশন কমিয়ে হাতের টাকা বাড়াচ্ছেন? আপনার বেতনে কী প্রভাব পড়বে?

EPF Scheme 2026: অনেকেই হাতের বেতন বা ‘টেক-হোম স্যালারি’ বাড়াতে পিএফ কন্ট্রিবিউশন কমানোর কথা ভাবছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন যে, সাময়িকভাবে হাতে নগদ টাকা বাড়লেও, নিশ্চিত ৮.২৫% চক্রবৃদ্ধি সুদ এবং করমুক্ত সঞ্চয়ের সুবিধা হাতছাড়া হবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 03, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:40 PM IST
পিএফ কন্ট্রিবিউশন কমিয়ে হাতের টাকা বাড়াচ্ছেন? আপনার বেতনে কী প্রভাব পড়বে?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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