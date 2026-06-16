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EPFO New Rules 2026: মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই পিএফ-এর টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে! টাকা তোলার নিয়মে বিরাট বদল

EPFO: EPFO-র মেগা উপহার ২০২৬। এবার কোনও কারণ ছাড়াই তোলা যাবে পিএফ-এর ১০০% টাকা!এমনকী টাকা তুলতে লাগবে না কোম্পানির সই!পিএফ থেকে ৫ লাখ টাকা তোলা এখন আরও সহজ। চালু হচ্ছে ফেস অথেন্টিকেশন ও হোয়াটসঅ্যাপ সাপোর্ট। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 16, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:58 AM IST
EPFO New Rules 2026: মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই পিএফ-এর টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে! টাকা তোলার নিয়মে বিরাট বদল
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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