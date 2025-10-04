English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
EPFO News: দীপাবলির আবহে চওড়া হাসি! এক লাফে বেড়ে যাচ্ছে আড়াই গুণ! এখন থেকে ন্যূনতম...

EPFO News about Employees Pension Scheme EPS-95: দিওয়ালির আগেই পেনশনভোগীদের জন্য আসছে স্বস্তির দিন। কেননা, তাঁদের ন্যূনতম পেনশন বাড়ছে। কত বাড়ছে? জেনে নিন সমস্ত জটিল হিসেব ও প্রাপ্তির খতিয়ান।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 4, 2025, 07:00 PM IST
EPFO News: দীপাবলির আবহে চওড়া হাসি! এক লাফে বেড়ে যাচ্ছে আড়াই গুণ! এখন থেকে ন্যূনতম...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইপিএফও নিয়ে সুখবর (EPFO News)। দিওয়ালির (Diwali 2025) আগেই আসছে পেনশনভোগীদের (pensioners) জন্য স্বস্তির এই সুখবর! বাড়ছে EPFO-এর EPS-95 প্রকল্পের অধীনে ন্যূনতম পেনশন। এখন যেটা ১,০০০ টাকা রয়েছে, তা প্রায় ২,৫০০ পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে বলে খবর। এই বৃদ্ধি ন্যূনতম পেনশন প্রাপক পেনশনভোগীদের আর্থিক নিরাপত্তা এবং জীবনধারণের মান উন্নয়নে সাহায্য করবে বলে আশা সংশ্লিষ্ট মহলের।

EPFO-সংবাদ

দীপাবলি এগিয়ে আসছে। এর সঙ্গে সঙ্গে পেনশনভোগীরা তাঁদের আয়বৃদ্ধির আশায় দিন গুনছেন। কেন? সৌজন্য EPS-95 (Employees' Pension Scheme 1995)-এর অধীনে ন্যূনতম পেনশন বৃদ্ধির জোরালো দাবি রয়েছে, যা বর্তমানে প্রতি মাসে ₹১,০০০-এ স্থির করা আছে। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি (inflation) এবং ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের (rising cost of living) কথা মাথায় রেখে, এই বৃদ্ধি পেনশনভোগীদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য স্বস্তি হিসাবে প্রমাণিত হবে।

EPFO-এর বৈঠক

EPFO-এর সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ (CBT)-এর বৈঠক সম্ভবত অক্টোবর মাসের ১০ থেকে ১১ তারিখের মধ্যে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সভাপতিত্ব করতে পারেন। এই সভায় ন্যূনতম পেনশন বৃদ্ধি, EPF এবং EPS অ্যাকাউন্টগুলির উন্নতি এবং অন্যান্য আর্থিক সংস্কার নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ন্যূনতম পেনশন বৃদ্ধি

১,০০০ টাকা থেকে বেড়ে ২৫০০ টাকা! সত্যিই সেটা হবে কি? বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন দীর্ঘদিন ধরে ন্যূনতম পেনশন ৭০০০ টাকা করার দাবি জানিয়ে আসছে। তবে, বাস্তবসম্মত অনুমান বলছে, সাতহাজার নয়, নতুন ন্যূনতম পেনশন ২৫০০ টাকার কাছাকাছি হতে পারে।

এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেনশনভোগীদের জন্য নিঃসন্দেহে সুখবর। এই বৃদ্ধি কার্যকর হলে, ন্যূনতম পেনশন প্রাপকদের মাসিক আয় আড়াই গুণ (2.5 times) বেড়ে যাবে। এই সুবিধা মূলত সেই পেনশনভোগীরাই পাবেন, যাঁরা বর্তমানে ন্যূনতম পেনশন পাচ্ছেন। এর ফলে, যারা এর চেয়ে বেশি পেনশন পাচ্ছেন, তাদের উপর এই বৃদ্ধির কিন্তু কোনো প্রভাব পড়বে না।

EPS-95 প্রকল্প কী এবং কেন?

EPS-95 (Employees' Pension Scheme 1995) একটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, যেখানে নিয়োগকর্তার অবদান (বেতনের ৮.৩৩%) এবং সরকারের অবদান (প্রতি মাসে ₹১৫,০০০ পর্যন্ত বেতনের ১.১৬%) একত্রিত করা হয়। এই প্রকল্পের অধীনে, সরকার একটি ন্যূনতম পেনশন নিশ্চিত করে। এর ফলে, যদি অবদানে বা তহবিলের হিসাবে ঘাটতি থাকে, তবুও পেনশনভোগীদের আয়ের উপর প্রভাব পড়ে না। ন্যূনতম পেনশন ₹২,৫০০ এ বৃদ্ধি করা হলে পেনশনভোগীদের আর্থিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। মুদ্রাস্ফীতি (inflation) এবং জীবনযাত্রার ব্যয় (cost of living) বিবেচনা করলে, সরকারের পক্ষ থেকে এটি এক ইতিবাচক পদক্ষেপ।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
EPFO newsEPS-95 SchemeWhy is EPS-95 Scheme Important? security schemeensuring minimum pensionpensioners' incomeannual evaluation of EPS fundMinimum Pension
