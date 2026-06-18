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PF অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের জন্য ২৪০০ কোটি দিচ্ছে কেন্দ্র, কবে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা?

EPFO To Distribute Rs 2400 Crore: অর্থ মন্ত্রকের সম্মতির পর এ বার এমপ্লয়িজ় প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজ়েশন সদস্যদের অ্যাকাউন্টে সুদের টাকা জমা করার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি মাসের মধ্যেই সেই সুদের টাকা অ্যাকাউন্টে জমা পড়তে পারে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 18, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:45 PM IST
PF অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের জন্য ২৪০০ কোটি দিচ্ছে কেন্দ্র, কবে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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