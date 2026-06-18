/PF অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের জন্য ২৪০০ কোটি দিচ্ছে কেন্দ্র, কবে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চাকরিজীবী ও পেনশনভোগীদের জন্য এক মস্ত বড় সুখবর! কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা ‘এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন’ (EPFO) ১৯ জুন বড়সড় আর্থিক উপহার দিতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধন রোজগার যোজনা (PMVBRY)-এর আওতায় প্রায় ২,৪০০ কোটি টাকার বিশাল আর্থিক সুবিধা বন্টন করতে চলেছে কেন্দ্র। মোদী সরকারের এই মেগা উদ্যোগের লক্ষ্য হলো দেশের কোটি কোটি মানুষের আর্থিক সুরক্ষা আরও মজবুত করা। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য EPF আমানতে ৮.২৫ শতাংশ সুদের হারে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র।
কী এই PMVBRY যোজনা এবং কারা পাবেন সুবিধা?
প্রধানমন্ত্রী ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধন রোজগার যোজনা কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প, যার মূল উদ্দেশ্য দেশের অসংগঠিত ও সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ও চাকরিজীবীদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা। এই ২৪০০ কোটি টাকার তহবিল সরাসরি যোগ্য উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডিজিটাল মাধ্যমে (DBT) ট্রান্সফার করা হবে। ইপিএফও-র এই পদক্ষেপের ফলে লক্ষ লক্ষ পিএফ অ্যাকাউন্ট হোল্ডার এবং পেনশনভোগীরা সরাসরি উপকৃত হবেন। বিশেষ করে যারা অবসর জীবন কাটাচ্ছেন এবং যারা পিএফ-এর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছেন, তাঁদের জন্য এই টাকা অত্যন্ত সহায়ক হবে।
কেন এই উদ্যোগ এত গুরুত্বপূর্ণ?
ইপিএফও বরাবরই দেশের বেতনভোগী শ্রেণির আর্থিক ভবিষ্যত সুরক্ষিত রাখতে বড় ভূমিকা পালন করে। এবারের এই বিপুল পরিমাণ টাকা বন্টন সরকারের সেই দায়বদ্ধতারই অংশ। এর ফলে শুধুমাত্র যে সাধারণ মানুষের হাতে সরাসরি অর্থ পৌঁছাবে তাই নয়, পাশাপাশি দেশের বাজারেও এর একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।
কীভাবে চেক করবেন আপনার স্ট্যাটাস?
আপনার অ্যাকাউন্টে এই যোজনার সুবিধা পৌঁছাল কিনা, তা জানতে ইপিএফও-র অফিশিয়াল পোর্টাল বা UMANG অ্যাপের সাহায্য নিতে পারেন। আপনার ইউএএন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সহজেই পিএফ পাসবুক চেক করে নেওয়া যাবে। শুক্রবার থেকে এই প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক সূচনা হতে চলেছে। তাই আপনিও যদি ইপিএফও-র উপভোক্তা হন, তবে আগামীকাল আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও পিএফ ব্যালেন্সের ওপর অবশ্যই নজর রাখুন!
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