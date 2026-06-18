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Fact Check: ১ জুলাই থেকে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ২২% ডিএ বৃদ্ধি? ভাইরাল বিজ্ঞপ্তির আসল সত্যি জানাল নবান্ন

DA Hike: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে ভুয়ো নোটিস ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানিয়ে দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়াল।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 18, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:22 PM IST
Fact Check: ১ জুলাই থেকে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ২২% ডিএ বৃদ্ধি? ভাইরাল বিজ্ঞপ্তির আসল সত্যি জানাল নবান্ন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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১ জুলাই থেকে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ২২% ডিএ বৃদ্ধি? ভাইরাল বিজ্ঞপ্তির আসল সত্যি জানাল
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