/Fact Check: ১ জুলাই থেকে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ২২% ডিএ বৃদ্ধি? ভাইরাল বিজ্ঞপ্তির আসল সত্যি জানাল নবান্ন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ায় গত কয়েকদিন ধরে একটি খবর ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হচ্ছে— আগামী ১ জুলাই থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা একধাক্কায় ২২ শতাংশ বাড়াতে চলেছে রাজ্য সরকার। এমনকি অর্থ দফতরের নামে হুবহু একটি সরকারি ‘বিজ্ঞপ্তি’-ও চর্তুদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনের পর এমন একটি খবরে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে তুমুল শোরগোল ও খুশির হাওয়া তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এই খবরের আসল সত্যিটা কী?
নবান্নের কড়া বার্তা- ভুয়ো নোটিস
ভাইরাল হওয়া এই নোটিস নজরে আসতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। খোদ রাজ্যের মুখ্যসচিব বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। নবান্নের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের অর্থ দফতর এমন কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি। সরকারি কর্মচারীদের বিভ্রান্ত করতেই নেটপাড়ায় এই ধরণের জাল নোটিস ছড়ানো হয়েছে।
কী ছিল সেই ভাইরাল বিজ্ঞপ্তিতে?
ভাইরাল হওয়া ভুয়ো চিঠিতে অর্থ দফতরের কোড ও মেমো নম্বর জাল করে দাবি করা হয়েছিল, রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের জন্য ১ জুলাই থেকে অতিরিক্ত ২২% ডিএ দেওয়া হবে। কিন্তু ফ্যাক্ট চেকে ধরা পড়েছে, পুরোনো একটি আসল নোটিসকে বিকৃত করে এই ভুয়ো বিজ্ঞপ্তির বয়ান তৈরি করা হয়েছে।
হুঁশিয়ারি প্রশাসনের
এই ধরণের বিভ্রান্তিকর খবর ছড়ানোর পেছনে কারা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ইতিপূর্বেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিস ও সাইবার ক্রাইম বিভাগ। ভুয়ো সরকারি বিজ্ঞপ্তি তৈরি করা এবং তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো বড় অপরাধ, তাই দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির এমন কোনো সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে সরকার নেয়নি। যেকোনো সরকারি ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তির সত্যতা যাচাই করতে সর্বদা রাজ্য সরকারের অফিশিয়াল পোর্টাল অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
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