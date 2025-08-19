English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Fixed Deposit Interest: এবার স্বল্পপুঁজিতেই টাকার পাহাড়! ফিক্সড ডিপোজিটে বিপুল সুদ! কোন ব্যাংক দিচ্ছে? কোন প্ল্যানে মিলবে? জেনে নিন...

Bank Fixed Deposit Interest Rate Updates: কিছু ব্যাংক প্রবীণ নাগরিকদের (৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী) জন্য পাঁচ বছরের মেয়াদে সর্বোচ্চ ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত স্থায়ী আমানতে (এফডি) ৮.৪% পর্যন্ত সুদ দেওয়া অব্যাহত রেখেছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 19, 2025, 08:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর আগেই সুখবর। ব্যাংক ফিক্সড ডিপোজিটে দিচ্ছে মন খুশি করে দেওয়া টাকা। তবে, সেটা সব ধরনের গ্রাহকদের জন্য নয়। কিছু ব্যাংক প্রবীণ নাগরিকদের (৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী) জন্য এই সুবিধা আনছে। পাঁচ বছরের মেয়াদে সর্বোচ্চ ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত স্থায়ী আমানতে (এফডি) ৮.৪% পর্যন্ত সুদ দেওয়া অব্যাহত রেখেছে। সূর্যোদয় ব্যাংক, স্লাইস স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পাঁচ বছরের মেয়াদের স্থায়ী আমানতে (FD) ৮.২৫% সুদের হার দিচ্ছে। দিচ্ছে জন স্মল ফাইনান্স ব্যাংক (Jana Small Finance Bank)।

Fixed Deposit (FD) থেকে TDS কখন কাটা হয়?

ফিক্সড ডিপোজিট থেকে কখন কাটা হয় টিডিএস?

ব্যাংকগুলি একটি নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে স্থায়ী আমানত (FD) থেকে অর্জিত সুদের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে TDS কেটে নেয়। মনে রাখতে হবে, TDS কোনো অতিরিক্ত কর নয়; আপনি আপনার আয়কর রিটার্ন (ITR) জমা দেওয়ার সময়ে এটি ফেরত হিসাবে দাবি করতে পারেন বা আপনার মোট করের যে দায়বদ্ধতা তার বিনিময়ে এটি সমন্বয় করে নিতে পারেন।

TDS কাটার সময়

FD-র সুদ যখন ক্রেডিট করা হয়, সাধারণত তখনই TDS কাটা হয়। এই ক্রেডিট পিরিওডিক্যালি, মানে-- ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক, বার্ষিক হতে পারে। মেয়াদপূর্তির সময়ও হতে পারে। যদি আপনার অ্যাকাউন্টে একটি আর্থিক বছরে অর্জিত বা ক্রেডিট হওয়া মোট সুদ একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে, তাহলে ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে TDS কেটে নেবে।

সাধারণ নাগরিকদের জন্য (৬০ বছরের নীচে): একটি ব্যাংকর সমস্ত FD থেকে অর্জিত সুদের জন্য TDS সীমা ৪০,০০০ টাকা।

প্রবীণ নাগরিকদের জন্য (৬০ বছর বা তার বেশি): একটি ব্যাঙ্কের সমস্ত FD থেকে অর্জিত সুদের জন্য TDS সীমা ৫০,০০০ টাকা।

যদি সুদ এই সীমা অতিক্রম করে, তাহলে ১০% হারে TDS কাটা হয় (যদি আপনি আপনার PAN জমা দিয়ে থাকেন)। যদি আপনার PAN আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথে লিঙ্ক করা না থাকে, তাহলে TDS-এর হার বেড়ে ২০% হয়ে যায়।

TDS কাটা এড়ানোর জন্য, আর্থিক বছরের শুরুতে আপনারা ব্যাংক ফর্ম 15G (সাধারণ নাগরিকদের জন্য) বা ফর্ম 15H (প্রবীণ নাগরিকদের জন্য) জমা দিতে পারেন। এই ফর্মগুলিতে আপনি ঘোষণা করেন, সেই বছরের জন্য আপনার মোট আয় মৌলিক ছাড়ের সীমার নীচে এবং তাই আপনার করের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। যদি TDS কেটেই নেওয়া হয়, তাহলে আপনি আপনার আয়কর রিটার্ন (ITR) জমা দেওয়ার সময় সেটি ফেরত হিসাবে দাবি করতে পারেন।

