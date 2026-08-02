/মধ্যবিত্তের মাথায় হাত! চড়চড়িয়ে দাম বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের, তালিকায় কী কী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর বেশিদিন নেই দুর্গাপুজোর। অনেকেই অগাস্টের শুরু থেকেই জামাকাপড়ের পাশাপাশি সংসারের নানা কেনাকাটা শুরু করে দিয়েছেন। এমনকী পুজোর বাজেট গুছিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। তবে উৎসবের আবহে মধ্যবিত্তের সেই হিসাব ও পরিকল্পনায় বড়সড় জল ঢালতে চলেছে একাধিক আমূল পরিবর্তন। জানা যাচ্ছে, বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় এফএমসিজি (FMCG) এবং নির্মাণ সামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নিজেদের পণ্যের মূল্য পুনঃনির্ধারণ করছে। ফলে জামাকাপড় কাচার ডিটারজেন্ট, গায়ে মাখার সাবান, বাসন মাজার সাবান, রান্নার নুন, ঘরের রঙ এবং গাড়ির টায়ারের মতো দরকারি জিনিস কিনতে এখন আগের চেয়ে বেশি টাকা খরচ হবে।
সংস্থাগুলির সূত্রে জানা গিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ও উত্তেজনার কারণে বিশ্ববাজারে কাঁচা তেল ও জ্বালানির দাম অনেকটাই বেড়ে গেছে। যেহেতু এসব জিনিস তৈরিতে তেল থেকে পাওয়া কাঁচামাল লাগে, তাই উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই হিন্দুস্তান ইউনিলিভারের মতো দেশের বড় বাণিজ্যিক সংস্থা জানিয়েছে, আগামী কয়েক মাসে ধাপে ধাপে গৃহস্থালির দরকারি সামগ্রীর দাম বাড়ানো হবে। একই পথে হাঁটছে এশিয়ান পেইন্টস, টাটা কনজিউমার বা হ্যাভেলসের মতো নামী ব্র্যান্ডগুলিও। ইলেকট্রনিক্স ও নিত্যপণ্যের ক্ষেত্রে ৭ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত দাম গুণতে হতে পারে ক্রেতাদের।
অগাস্ট থেকে নভেম্বরের সময়টি ভারতে উৎসবের মরশুম। রাখিবন্ধন, জন্মাষ্টমী থেকে শুরু করে দুর্গাপুজো ও দীপাবলির কারণে এই চার মাসে বাজারের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। ফলে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আশা, মূল্যবৃদ্ধি ঘটলেও কেনাকাটার উৎসাহে বিশেষ ভাটা পড়বে না।
তবে সাধারণ মানুষের উদ্বেগের কারণ শুধুই অপরিশোধিত তেল নয়। খাদ্যসামগ্রীর পাশাপাশি এখন জ্বালানি এবং বিভিন্ন শিল্পপণ্যও সার্বিক মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়েছে। দীর্ঘ দেড় বছর পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট করে দেওয়া চার শতাংশের মাত্রা ছাড়িয়েছে মূল্যবৃদ্ধির সূচক। তার ওপর খামখেয়ালি বর্ষা ও এল নিনোর আশঙ্কায় কৃষি উৎপাদনে টান পড়লে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। সব মিলিয়ে, পুজোর আনন্দ শুরুর আগেই অতিরিক্ত খরচের আশঙ্কায় মধ্যবিত্তদের কপালে চিন্তার ভাঁজ স্পষ্ট।
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