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মধ্যবিত্তের মাথায় হাত! চড়চড়িয়ে দাম বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের, তালিকায় কী কী?

Price Hike: বাজারে জিনিসপত্রের দাম এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়ছে। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার কারণে কাঁচা তেল ও জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন খরচ অনেক বেড়েছে। ফলে ঠিক কোন কোন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, জেনে নিন...

Written BySoumita Khan
Published: Aug 02, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:44 PM IST
মধ্যবিত্তের মাথায় হাত! চড়চড়িয়ে দাম বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের, তালিকায় কী কী?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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