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  • /October 1 rules change: ১ অক্টোবর থেকেই বদলাচ্ছে একাধিক নিয়ম! কীসে কী বদল? আপনার পকেটে কতটা টান পড়বে নাকি মিলবে স্বস্তি?

October 1 rules change: ১ অক্টোবর থেকেই বদলাচ্ছে একাধিক নিয়ম! কীসে কী বদল? আপনার পকেটে কতটা টান পড়বে নাকি মিলবে স্বস্তি?

October 1 rules change: আগামী ১ অক্টোবর থেকে যে পরিবর্তনগুলি আসতে চলেছে, সেগুলি সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে আপনার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং আপনার পকেটের বাজেটে। একনজরে দেখে নিন আগামী মাস থেকে কী কী বড় বদল আসছে-

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 25, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 03:15 PM IST
October 1 rules change: ১ অক্টোবর থেকেই বদলাচ্ছে একাধিক নিয়ম! কীসে কী বদল? আপনার পকেটে কতটা টান পড়বে নাকি মিলবে স্বস্তি?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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