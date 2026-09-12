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১৪ না ১৫ সেপ্টেম্বর, কবে গণেশ চতুর্থী? গণেশপুজোর নিয়ম জানেন? কোন সময়ে পুজো করলে মিলবে গণপতির আশীর্বাদ?

Ganesh Chaturthi Tithi 2026: দুর্গাপুজোর আগেই এল বড় উৎসব। এসে গেল গণেশ চতুর্থী। ঘরে ঘরে সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনা হবে। কিন্তু এ বছর গণেশ চতুর্থী ১৪ না, ১৫ সেপ্টেম্বর? তিথি কখন শুরু ও শেষ হচ্ছে? পুজোর সঠিক নির্ঘণ্ট ও জরুরি নিয়মকানুন জানেন? এদিন কোন কোন কাজ ভুলেও করবেন না, জানেন?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 12, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:37 PM IST
১৪ না ১৫ সেপ্টেম্বর, কবে গণেশ চতুর্থী? গণেশপুজোর নিয়ম জানেন? কোন সময়ে পুজো করলে মিলবে গণপতির আশীর্বাদ?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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