English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • লাইফ স্টাইল
  • Hanumanji: অর্থকষ্ট থেকে চিরমুক্তি, মঙ্গলবারে হনুমানজির বিরল কৃপায় বিপুল অর্থপ্রাপ্তি কীভাবে? মানুন ৫ নিয়ম

Hanumanji: অর্থকষ্ট থেকে চিরমুক্তি, মঙ্গলবারে হনুমানজির বিরল কৃপায় বিপুল অর্থপ্রাপ্তি কীভাবে? মানুন ৫ নিয়ম

Hanumanji Puja Rituals: মঙ্গলবারে হনুমানজির বিরল কৃপায় বিপুল অর্থপ্রাপ্তি কীভাবে? মঙ্গলবার কোন পদ্ধতিতে হনুমানজির পুজো করলে হাতেনাতে ফল মেলে? জানুন হনুমানজি, তথা বজরঙ্গবলির পুজোর নিয়ম।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 10, 2026, 06:37 PM IST
Hanumanji: অর্থকষ্ট থেকে চিরমুক্তি, মঙ্গলবারে হনুমানজির বিরল কৃপায় বিপুল অর্থপ্রাপ্তি কীভাবে? মানুন ৫ নিয়ম
মঙ্গলে বজরঙ্গবলিজিকে তুষ্ট করলেই মাথায় টাকার বৃষ্টি।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বানররাজ কেশরী এবং মাতা অঞ্জনীর পুত্র হনুমানজি (Hanumanji)। রামভক্ত হনুমানকে পবনপুত্র হিসেবেও অভিহিত হন। সংসারের সংকট মোচন হিসাবে স্মরণ করা হয় এই মহাবলী হনুমানকে। 

Add Zee News as a Preferred Source

হনুমানের কথা

হনুমানের কথা রামায়ণে স্বর্ণাক্ষরে লেখা। সীতাকে উদ্ধার করা থেকে রামের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে হনুমান জড়িত। পবন এবং অঞ্জনীপুত্র হনুমান বাল্যকাল থেকেই প্রবল শক্তিধর ছিলেন। সংকটমোচী হনুমানের উপাসনা করলে কোনও পরিবারের উপরই কোনও রকম কুদৃষ্টি পড়বে না।

আরও পড়ুন: ESMA for Supply of LPG: যুদ্ধের আবহে ESMA জারি করল সরকার; ফিরল ১৯৫৫ সালের আইন, কী এই এসমা? কেন?

মঙ্গলে হনুমানজি

এহেন হনুমানের পুজো বিশেষ ভাবে করতে হয় মঙ্গলবারে ও শনিবারে। এর মধ্যে মঙ্গলবারটিকে আবার বিশেষ মনে করা হয়।
হনুমানজিকে মঙ্গলবারে কী কী নিবেদন করতে হয়, তার বিধিও আছে। কী কী দিতে হয়? 

পঞ্চপন্থা

মহাশক্তির আধার হিসেবে হনুমানজিকে তুলসীপাতা দেওয়া যেতে পারে। লাড্ডু হনুমানের খুব প্রিয়। তাই পূজায় নৈবেদ্য হিসেবে লাড্ডু রাখলে ভালো। হনুমানের সামনে 'শ্রীরাম' লেখা পতাকা রাখলে সমস্তা ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট দূর হয়ে যায়। মঙ্গলবার কোনও বিশেষ কাজে যাওয়ার আগে হনুমানজিকে পান অর্পণ করুন। এবং অবশ্যই রাম নাম জপ করতে হবে। 

আরও পড়ুন: Baba Vanga Predictions: যুদ্ধ হোক বা পৃথিবী রসাতলে যাক, এঁদের কোটিপতি হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না; বাবা ভাঙ্গা বলছেন ৯ মাসে মহাম্যাজিক

এগুলি করলেই সংসারে আসবে সুখশান্তি। দীর্ঘ সময় কোনও কাজ আটকে থাকলে তা হয়ে যাবে। যিনি এগুলি করবেন তিনি বজরঙ্গবলির কৃপা পাবেন। আর যে ব্যক্তির উপর হনুমানজির আশীর্বাদ থাকবে, তিনি জীবনে সব রকম সাফল্য পাবেন। তাঁর সব মনোবাসনা পূরণ হবে। তাঁর হাতে আসবে বিপুল টাকা। কেটে যাবে সবরকমের অভাব-অভিযোগ, অর্থকষ্ট, দারিদ্র্য।

(Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Hanumanjibajrangbaligetting huge money from worshipping hanumanjiLORD HANUMANmoneytary crisiswealth
পরবর্তী
খবর

Stock Market Massive Crash due to war: মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে মাথায় হাত দালাল স্ট্রিটের-- ভারতের শেয়ার বাজারে ঐতিহাসিক ধস, সোম সকালেই ধূলিসাত্‍ ১২ লক্ষ টাকা

.

পরবর্তী খবর

FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026: ভুবনেশ্বরে বিশ্বজয়, KIIT-এ বিচ ভলিবল চ্যালেঞ্জে সোনা জি...