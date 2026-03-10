Hanumanji: অর্থকষ্ট থেকে চিরমুক্তি, মঙ্গলবারে হনুমানজির বিরল কৃপায় বিপুল অর্থপ্রাপ্তি কীভাবে? মানুন ৫ নিয়ম

Hanumanji: অর্থকষ্ট থেকে চিরমুক্তি, মঙ্গলবারে হনুমানজির বিরল কৃপায় বিপুল অর্থপ্রাপ্তি কীভাবে? মানুন ৫ নিয়ম
Hanumanji Puja Rituals: মঙ্গলবারে হনুমানজির বিরল কৃপায় বিপুল অর্থপ্রাপ্তি কীভাবে? মঙ্গলবার কোন পদ্ধতিতে হনুমানজির পুজো করলে হাতেনাতে ফল মেলে? জানুন হনুমানজি, তথা বজরঙ্গবলির পুজোর নিয়ম।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বানররাজ কেশরী এবং মাতা অঞ্জনীর পুত্র হনুমানজি (Hanumanji)। রামভক্ত হনুমানকে পবনপুত্র হিসেবেও অভিহিত হন। সংসারের সংকট মোচন হিসাবে স্মরণ করা হয় এই মহাবলী হনুমানকে।
হনুমানের কথা
হনুমানের কথা রামায়ণে স্বর্ণাক্ষরে লেখা। সীতাকে উদ্ধার করা থেকে রামের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে হনুমান জড়িত। পবন এবং অঞ্জনীপুত্র হনুমান বাল্যকাল থেকেই প্রবল শক্তিধর ছিলেন। সংকটমোচী হনুমানের উপাসনা করলে কোনও পরিবারের উপরই কোনও রকম কুদৃষ্টি পড়বে না।
মঙ্গলে হনুমানজি
এহেন হনুমানের পুজো বিশেষ ভাবে করতে হয় মঙ্গলবারে ও শনিবারে। এর মধ্যে মঙ্গলবারটিকে আবার বিশেষ মনে করা হয়।
হনুমানজিকে মঙ্গলবারে কী কী নিবেদন করতে হয়, তার বিধিও আছে। কী কী দিতে হয়?
পঞ্চপন্থা
মহাশক্তির আধার হিসেবে হনুমানজিকে তুলসীপাতা দেওয়া যেতে পারে। লাড্ডু হনুমানের খুব প্রিয়। তাই পূজায় নৈবেদ্য হিসেবে লাড্ডু রাখলে ভালো। হনুমানের সামনে 'শ্রীরাম' লেখা পতাকা রাখলে সমস্তা ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট দূর হয়ে যায়। মঙ্গলবার কোনও বিশেষ কাজে যাওয়ার আগে হনুমানজিকে পান অর্পণ করুন। এবং অবশ্যই রাম নাম জপ করতে হবে।
এগুলি করলেই সংসারে আসবে সুখশান্তি। দীর্ঘ সময় কোনও কাজ আটকে থাকলে তা হয়ে যাবে। যিনি এগুলি করবেন তিনি বজরঙ্গবলির কৃপা পাবেন। আর যে ব্যক্তির উপর হনুমানজির আশীর্বাদ থাকবে, তিনি জীবনে সব রকম সাফল্য পাবেন। তাঁর সব মনোবাসনা পূরণ হবে। তাঁর হাতে আসবে বিপুল টাকা। কেটে যাবে সবরকমের অভাব-অভিযোগ, অর্থকষ্ট, দারিদ্র্য।
(Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)
