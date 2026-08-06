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লহমায় বেকার হচ্ছেন ১ লক্ষ ৩০ হাজার কর্মী! অকল্পনীয় এই লে-অফ সুনামিতে কেন চাকরি খোয়াচ্ছেন এঁরা?

Global Layoff Wave Continues: তথ্যপ্রযুক্তি জগতে বড় পরিবর্তন চলছে। নানা ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের আইটি সেক্টর। এক দিকে কোম্পানিগুলি উদ্ভাবন বাড়াতে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে, অন্য দিকে কর্মীছাঁটাইও করছে। এই ভাবে চললে আগামী দিনে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কাজের দুনিয়া?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 06, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:56 PM IST
লহমায় বেকার হচ্ছেন ১ লক্ষ ৩০ হাজার কর্মী! অকল্পনীয় এই লে-অফ সুনামিতে কেন চাকরি খোয়াচ্ছেন এঁরা?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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