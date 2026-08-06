/লহমায় বেকার হচ্ছেন ১ লক্ষ ৩০ হাজার কর্মী! অকল্পনীয় এই লে-অফ সুনামিতে কেন চাকরি খোয়াচ্ছেন এঁরা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার আবার লে-অফ! খরচ কমানোর প্রক্রিয়ার মাঝেই ৪০টিরও বেশি সংস্থায় কর্মীছাঁটাই! এই তালিকায় রয়েছে আমাজন, মেটা, ওরাকল, ইউপিএস, ওয়ালমার্টের মতো বড় বড় সব কোম্পানি। ২০০৮ সালের পরে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসেই বিশ্ব জুড়ে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ধরনের কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটছে। খরচ কমানো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI)-এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং নতুন করে পরিকল্পনা করার কারণে এআই-সংক্রান্ত কর্মীছাঁটাই ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।
তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশাল পরিবর্তন
তথ্যপ্রযুক্তির জগতে এখন এক বিশাল পরিবর্তন চলছে। নানা ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আইটি সেক্টর। এক দিকে কোম্পানিগুলি যেমন উদ্ভাবন বাড়াতে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে, অন্য দিকে তেমনই কর্মীছাঁটাইয়ের হারও প্রতিনিয়ত বাড়িয়েছে তারা। এই সব ছাঁটাইয়ের পিছনে অন্যতম মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে-- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)। অনেক সংস্থাই এখন তাদের কাজের ধরন বদলে এআই-কেন্দ্রিক মডেলের দিকে ঝুঁকছে এবং খরচ কমাতে কর্মীদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দিচ্ছে!
বিশ্ব জুড়ে ছাঁটাই
বিশ্ব জুড়ে ছাঁটাইয়ের উপর নজর রাখা ওয়েবসাইট Layoffs.fyi-এর তথ্য কী বলছে এ বিষয়ে? তারা জানাচ্ছে, ২০২৬ সালে আন্তর্জাতিক স্তরে ৪০টিরও বেশি প্রযুক্তি সংস্থা ইতিধ্যেই ১২০০০-এরও বেশি কর্মী ছাঁটাই করেছে। কোন কোম্পানিতে কত? এ বছরের জানুয়ারি থেকে চলতি আগস্ট, এই আটমাসের মধ্যে কোন কোম্পানি কত কর্মীছাঁটাই করল, তার একটা হিসাব নীচে দেওয়া হল!
ওরাকল, আমাজন, মেটা, ওয়ালমার্ট এবং
ওরাকল (Oracle): খরচ কমানো এবং কাজের কৌশল নতুনভাবে সাজাতে ওরাকল তাদের বহু অফিসে ছাঁটাই শুরু করেছে। আমাজন (Amazon)-ও এক পথের যাত্রী। তারাও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বাড়ানো এবং অভ্যন্তরীণ খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে গঠিত পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তাদের একাধিক বিভাগ থেকে কয়েক হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে। রয়েছে মেটা (Meta)-ও! মেটা 'ইয়ার অফ এফিশিয়েন্সি' বা দক্ষতাবছরের ধারা বজায় রেখে তাদের ভিআর (VR), হার্ডওয়্যার এবং এআই রিসার্চ টিমগুলিকে পুনর্গঠন করার সময় আরও একদফা কর্মীছাঁটাই করেছে। লজিস্টিকস খাতের জায়ান্ট কোম্পানি ইউপিএস (UPS)-ও কাজের দক্ষতা বাড়াতে অটোমেশন ও এআই প্রযুক্তির উপর জোর দিয়েছে, যার ফলে হাজার হাজার ম্যানেজমেন্ট কর্মী ও কর্পোরেট পদের লোকজনকে কাজ হারাতে হয়েছে। এবং ওয়ালমার্ট (Walmart)! নিজেদের লজিস্টিকস ও ই-কমার্স অপারেশনে এআই-চালিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করার কারণে ওয়ালমার্টও বেশ কিছু কর্পোরেট পদের কর্মীদের ছাঁটাই করেছে।
কর্মীছাঁটাইয়ের মূল কারণ
১. এআই প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি: ডেটা প্রসেসিং, কাস্টমার সাপোর্ট এবং বেসিক কোডিংয়ের মতো কাজগুলি এখন এআই-এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ভাবে করা সম্ভব হচ্ছে, ফলে এই পদগুলির প্রয়োজনীয়তা কমে যাচ্ছে।
২. বাজেট ও খরচ পুনঃবণ্টন: কোম্পানিগুলি তাদের প্রথাগত মানবসম্পদের বাজেট থেকে টাকা সরিয়ে তা নতুন করে এআই পরিকাঠামো গড়ে তোলা ও চিপ ডিজাইনে বিনিয়োগ করছে।
৩. অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা: অর্থনৈতিক সংকট ও সুদের হারের অনিশ্চয়তার কারণে অনেক সংস্থাই অগ্রিম খরচ কম রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
নেক্সট লেভেল
প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৬ সালের এই কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রবণতা থেকে স্পষ্ট, আগামী দিনে কর্মীদের টিকে থাকতে গেলে নিজেদের এআই এবং অ্যাডভান্সড স্কিলকে ঘষামাজা করে পরবর্তী লেভেলে তুলে নিয়ে যেতে হবে।
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