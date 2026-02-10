Gold Silver Rate Massive Fall: বিয়ের মরসুমে বিরাট কমল সোনা-রুপোর দাম! অশুভ ইঙ্গিত? বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কায় বাজার...

Gold Silver Rate Massive Fall: বিয়ের মরসুমে বিরাট কমল সোনা-রুপোর দাম! অশুভ ইঙ্গিত? বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কায় বাজার...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন। আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা এবং ঘরোয়া বাজারে বিনিয়োগকারীদের মুনাফা সংগ্রহের (Profit Booking) প্রবণতায় হু হু করে কমেছে মূল্যবান ধাতুর দাম।
সোনা ও রুপোর দামে বড় ধস
১০ ফেব্রুয়ারি সকালে বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন দেখা গিয়েছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দাম এক ধাক্কায় প্রায় ১,৫০০ টাকা পর্যন্ত কমেছে।
অন্যদিকে রুপোর বাজার আরও করুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে; এক দিনের ব্যবধানে এর দাম ৫,০০০ টাকারও বেশি কমে গেছে। মূলত গতকালের আকাশচুম্বী দামের পর আজ বিনিয়োগকারীরা ব্যাপক হারে মুনাফা তুলে নিতে শুরু করায় বাজারে এই নিম্নমুখী প্রবণতা তৈরি হয়েছে।
আজকের সোনার বাজার দর (MCX এবং খুচরো বাজার)
আজ সকাল ৯টায় এমসিএক্স-এ ২ এপ্রিল ২০২৬-এর মেয়াদ ফুরানোর সোনার চুক্তি প্রতি ১০ গ্রামে ১,৫৬,৫৪১ টাকায় লেনদেন হচ্ছিল। গতকালের তুলনায় এটি প্রায় ০.৯৬ শতাংশ কম।
ভারতের প্রধান শহরগুলোতে সোনার খুচরো দামও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে:
দিল্লি: দেশের রাজধানীতে আজ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৫৭,০০০ টাকার নিচে নেমে এসেছে। ২২ ক্যারেট গহনা সোনার দামও কমেছে সমানুপাতিক হারে।
মুম্বই: বাণিজ্য নগরীতে আজ সোনার দাম ১,৫৬,৪৫০ টাকার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে।
চেন্নাই: চেন্নাইয়ের খুচরো বাজারে স্ট্যান্ডার্ড সোনার (২২ ক্যারেট) দাম ৮ গ্রামের জন্য ১,১৭,২০৮ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ৮ গ্রামের জন্য ১,২৭,৮৬৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
কলকাতা ও লখনউ: কলকাতা ও লখনউয়ের বাজারেও সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,২০০ থেকে ১,৫০০ টাকা কমেছে।
রুপোর দামে ভয়াবহ পতন
আজ রুপোর বাজারে বড় পতন। এমসিএক্স-এ রুপোর দাম ৩,১২৯ টাকা কমে ২,৫৯,৯৯৭ টাকায় নেমে এসেছে। দিনের শুরুতেই এই পতন ৫,৩০০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।
গত সপ্তাহে রুপোর দাম যে ঐতিহাসিক উচ্চতায় ছিল, সেখান থেকে এই বিপুল পতন সাধারণ ক্রেতাদের জন্য স্বস্তির খবর হলেও বিনিয়োগকারীদের জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব
বিশ্ব বাজারে আজ সোনার দাম প্রতি আউন্স ৫,০৫৪ ডলারের আশেপাশে লেনদেন হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ডলারে সূচকের (Dollar Index) ওঠানামা, আমেরিকার সরকারি কাজকর্মের অনিশ্চয়তা (Government Shutdown) এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণেই বিশ্ব বাজারে মূল্যবান ধাতুর দামে এই অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে।
ভারতীয় টাকা মার্কিন ডলারের তুলনায় কিছুটা শক্তিশালী হওয়ায় (১ ডলার = ৯০.৪৩ টাকা) দেশের বাজারে সোনার দামের ওপর বাড়তি প্রভাব পড়েছে।
কেন কমছে সোনার দাম?
বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, সোনার দাম কমে যাওয়ার পেছনে কয়েকটি প্রধান কারণ কাজ করছে:
১. মুনাফা সংগ্রহ: গত কয়েকদিনে দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় বিনিয়োগকারীরা তাদের সঞ্চিত সোনা বিক্রি করে লাভ ঘরে তুলছেন।
২. ডলারের পরিস্থিতি: আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের শক্তি কিছুটা স্থিতিশীল হওয়ায় সোনা থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যান্য বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকছেন অনেকে।
৩. ফেড রিজার্ভের খবর: আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে জল্পনার কারণে বিশ্ব বাজারের অস্থিরতা সরাসরি ভারতেও প্রতিফলিত হচ্ছে।
সাধারণ ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের জন্য পরামর্শ
বিয়ের মরশুমে যারা গয়না কিনতে চাইছেন, তাদের জন্য সোনার এই দরপতন একটি বড় সুযোগ হতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য পরামর্শ হল, বর্তমানের অস্থির বাজার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামী কয়েকদিন বাজারে এই অনিশ্চয়তা বজায় থাকতে পারে, তাই ধাপে ধাপে সোনা কেনাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
সংক্ষেপে, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর সকালে ভারতীয় বুলিয়ন মার্কেটে সোনার দাম দেড় লাখের উপরে থাকলেও গত কয়েক দিনের তুলনায় তা বেশ সস্তা। রুপোর ক্ষেত্রে পতন আরও নাটকীয়।
শহরভেদে ট্যাক্স ও মেকিং চার্জের কারণে এই দামে সামান্য পার্থক্য হতে পারে, তাই কেনাকাটার আগে স্থানীয় জুয়েলারি শোরুম থেকে সর্বশেষ দাম যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন।
