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জুলাইয়ের শুরুতেই 'সোনার হরিণ': লক্ষ্মীবারে সোনার দাম আকাশ ছুঁল, একলাফে বাড়ল আড়াই হাজার টাকা-- তোলপাড় বাজার

Gold Price Hike: বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীদের পছন্দের এই খাঁটি সোনার দাম প্রতি গ্রামে বেড়েছে ২৬৩ টাকা। ফলে আজ প্রতি ১০ গ্রামে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৬৩০ টাকা। আজ বাজারে ২৪ ক্যারেট সোনার মূল্য প্রতি গ্রামে ১৪,২২৩ টাকা।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 02, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:56 PM IST
জুলাইয়ের শুরুতেই 'সোনার হরিণ': লক্ষ্মীবারে সোনার দাম আকাশ ছুঁল, একলাফে বাড়ল আড়াই হাজার টাকা-- তোলপাড় বাজার
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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