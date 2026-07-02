জুলাইয়ের শুরুতেই 'সোনার হরিণ': লক্ষ্মীবারে সোনার দাম আকাশ ছুঁল, একলাফে বাড়ল আড়াই হাজার টাকা-- তোলপাড় বাজার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাসের শুরুতেই সোনা ও রূপোর দামে এক বিরাট বড় ধাক্কা। গত কয়েকদিনের মন্দাভাব কাটিয়ে এক ধাক্কায় আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দর। মাত্র এক দিনের ব্যবধানে রূপোর দাম প্রতি কেজিতে বেড়েছে ৬ হাজার টাকারও বেশি। অন্যদিকে, ২৪ ক্যারেট খাঁটি সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে এক লাফে বেড়েছে আড়াই হাজার টাকার ওপর। বহুমূল্য এই দুই ধাতুর দাম হঠাৎ এতটা বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ ক্রেতা থেকে শুরু করে বিনিয়োগকারী-- সবার চোখ এখন বাজারের ভবিষ্যৎ পূর্বাভাসের দিকে।
এক নজরে সোনা ও রূপোর দাম
২ জুলাই, গতকালের তুলনায় প্রতি গ্রাম সোনায় দাম বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। নিচে বিভিন্ন ক্যারেটের দর:
২৪ ক্যারেট সোনা: বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীদের পছন্দের এই খাঁটি সোনার দাম প্রতি গ্রামে বেড়েছে ২৬৩ টাকা। ফলে আজ প্রতি ১০ গ্রামে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৬৩০ টাকা। আজ বাজারে ২৪ ক্যারেট সোনার মূল্য প্রতি গ্রামে ১৪,২২৩ টাকা।
২২ ক্যারেট সোনা: গয়না তৈরির এই জনপ্রিয় সোনার দাম প্রতি গ্রামে ২৫০ টাকা বেড়েছে। ফলে প্রতি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম আজ দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৩৫,১০০ টাকা (প্রতি গ্রাম ১৩,৫১০ টাকা)।
১৮ ক্যারেট সোনা: হিরে বা পাথর বসানো গয়না তৈরির এই সোনার দাম আজ প্রতি গ্রামে ২০৫ টাকা বেড়ে হয়েছে ১১,০৯৫ টাকা।
সোনা বিক্রির হার:
আজ যদি কেউ সোনা বিক্রি করতে যান, তবে প্রতি গ্রামে মিলবে ১২,৯৪২ টাকা, যা গতকালের চেয়ে ২৩৯ টাকা বেশি।
MCX সোনার বাজার দর ও পূর্বাভাস
আজকের এই বড় উল্লম্ফনের পরও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সোনা বর্তমানে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ওঠানামা বা কনসোলিডেশন (Consolidation) করছে। বাজারে এই সাময়িক ওঠানামাকে বড় কোনও পতনের সংকেত হিসেবে না দেখে, বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ একে সোনা সঞ্চয় করার একটি দুর্দান্ত সুযোগ (Accumulation Opportunity) হিসেবে দেখছেন। দীর্ঘমেয়াদে সোনার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল।
সোনার বাজারের জন্য এই সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী ভিত্তি হলো ১৩৮,০০০ স্তর। যতদিন পর্যন্ত দাম এই স্তরের ওপরে থাকবে, ততদিন বাজারের দীর্ঘমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী ধারা (Broader Uptrend) বজায় থাকবে। তবে কোনও কারণে বাজার বন্ধ হওয়ার সময় দাম এর নিচে নামলে বড় পতনের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।
প্রতিরোধ স্তর ও টার্গেট: ক্রেতারা বাজার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখলে পরবর্তী বড় টার্গেট হতে পারে ১৫০,০০০। বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী বাজার এই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি (সোনা)
বর্তমান বাজার মূল্য (CMP): ১৪১,৭০০
লক্ষ্যমাত্রা (Target): ১৫০,০০০
স্টপ লস (Stop Loss): ১৩৮,০০০
MCX রূপোর বাজার দর ও পূর্বাভাস (MCX Silver Outlook)
গত সপ্তাহের শেষের দিকে রূপোর বাজারে কিছুটা নেতিবাচক বা মন্দাভাব লক্ষ্য করা গেলেও, চলতি সপ্তাহের শুরুতেই রূপো এক ধাক্কায় ৬ হাজার টাকার বেশি বেড়ে শক্তিশালী প্রত্যাবর্তন করেছে। সাময়িকভাবে রূপোর বাজার কিছুটা পার্শ্ববর্তী থেকে নিম্নমুখী (Sideways to Bearish) থাকার আভাস দিলেও এর অন্তর্নিহিত দীর্ঘমেয়াদী ধারা অত্যন্ত ইতিবাচক।
সাপোর্ট লেভেল: রূপোর বাজারের জন্য সবচেয়ে বড় ও নির্ভরযোগ্য সাপোর্ট লেভেল হলো ২১০,০০০। দৈনিক চার্টে রূপোর দাম ২০০ দিনের সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজের (200 SMA) নিচে নামলেও, তার নিচে ক্লোজিং দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ২১০,০০০-এর ওপরের যেকোনো পতনকে নতুন করে রূপো কেনার সেরা সুযোগ (Entry Point) হিসেবে দেখা উচিত।
প্রতিরোধ স্তর ও টার্গেট: রূপোর পরবর্তী বড় প্রতিরোধ স্তর হলো ২৪০,০০০। এই স্তরের ওপরে শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পারলে রূপোর দাম খুব দ্রুত এই সপ্তাহের মূল লক্ষ্য ২৫৪,০০০-এর কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে।
ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি (রূপো):
বর্তমান বাজার মূল্য (CMP): ২২৫,২০০
লক্ষ্যমাত্রা (Target): ২৫৪,০০০
স্টপ লস (Stop Loss): ২১০,০০০
বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ
ঊর্ধ্বমুখী কাঠামোর কারণে বাজারে যেকোনো ধরনের সাময়িক নরম ভাব বা দরপতনকে নতুন বিনিয়োগের সঠিক সময় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। তবে বাজার অত্যন্ত পরিবর্তনশীল হওয়ায় যেকোনো ধরনের বিনিয়োগ করার আগে স্টপ লস বজায় রাখা এবং টেকনিক্যাল স্তরের ওপর নজর রাখা অত্যন্ত জরুরি।
এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত বাজার দর ও পূর্বাভাস বিশেষজ্ঞদের নিজস্ব মতামত। কমোডিটি বা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। যেকোনো বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অনুগ্রহ করে নিজস্ব আর্থিক উপদেষ্টার পরামর্শ নিন।
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