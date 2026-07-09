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রক্তাক্ত ভারত, লক্ষ্মীবারেও হু হু করে কমল সোনার দাম: এত সস্তা হলুদ ধাতু শেষ কবে হয়েছিল? বিশ্ব জুড়ে কি মন্দা আসছে?

Gold Price Fall: আন্তর্জাতিক বাজারের এই মন্দার প্রভাব সরাসরি পড়েছে ভারতের বাজারেও। দিল্লিতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম টানা তিনদিন ধরে কমছে। আগের সেশনে এক ধাক্কায় প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪০০ টাকা কমার পর, বুধবার আরও ৮০০ টাকা কমেছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 09, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:54 PM IST
রক্তাক্ত ভারত, লক্ষ্মীবারেও হু হু করে কমল সোনার দাম: এত সস্তা হলুদ ধাতু শেষ কবে হয়েছিল? বিশ্ব জুড়ে কি মন্দা আসছে?
Image Credit: লক্ষ্মীবারেও সোনার দামে বড় পতনSource: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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