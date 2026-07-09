/রক্তাক্ত ভারত, লক্ষ্মীবারেও হু হু করে কমল সোনার দাম: এত সস্তা হলুদ ধাতু শেষ কবে হয়েছিল? বিশ্ব জুড়ে কি মন্দা আসছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব বাজারে ডলারের শক্তি বৃদ্ধি, মার্কিন ট্রেজারি ইল্ড বা বন্ডের সুদ বৃদ্ধি এবং মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে তৈরি হওয়া ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার জেরে ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বিরাট পতন। বিশ্ব বাজারে স্পট গোল্ডের (Spot Gold) দাম এক সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স সোনার দাম কমে প্রায় ৪,১০০ ডলারের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে।
ঘরোয়া বাজারে সোনা ও রূপোর দর
আন্তর্জাতিক বাজারের এই মন্দার প্রভাব সরাসরি পড়েছে ভারতের বাজারেও। দিল্লিতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম টানা তিনদিন ধরে কমছে। আগের সেশনে এক ধাক্কায় প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪০০ টাকা কমার পর, বুধবার আরও ৮০০ টাকা কমেছে। যার ফলে বর্তমানে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,৪৮,৪৫০ টাকা। অন্যদিকে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জেও (MCX) সোনার অগস্টের ফিউচার দাম ব্যাপক কমেছে।
সোনার পাশাপাশি রুপোর দামেও বড় পতন। আগের সেশনে কেজিতে ২০০ টাকা কমার পর, ঘরোয়া বাজারে রুপোর দাম বর্তমানে প্রতি কেজি ২,৩৯,৮০০ টাকায় স্থির রয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে রুপোর দর প্রায় ২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
কেন কমছে সোনা?
বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, সোনার দাম কমার পিছনে প্রধান কারণ আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে নতুন করে তৈরি হওয়া সংঘাত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানে বিমান হামলা চালানোর পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন যে, ইরানের সঙ্গে শান্তি চুক্তি বা পরমাণু চুক্তির সম্ভাবনা আপাতত শেষ। এই উত্তেজনার কারণে বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) দাম এক লাফে প্রায় ৭ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে।
তেলের দাম বাড়ায় বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) বৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আর এই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার আরও বাড়াতে পারে-- এমন ধারণার কারণে মার্কিন ডলার সূচক (Dollar Index) ১০১-এর ওপরে চলে গেছে। যেহেতু আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা ডলারে কেনাবেচা হয়, তাই ডলার শক্তিশালী হলে অন্য মুদ্রার ক্রেতাদের জন্য সোনা কেনা দামি হয়ে যায়, যা সোনার চাহিদা এবং দাম দুটোই কমিয়ে দেয়।
ভারতীয় টাকার জোর
ঘরোয়া বাজারে সোনা সস্তা হওয়ার পিছনে ভারতীয় টাকার (Indian Rupee) শক্তিশালী হওয়াও একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। সৌদি আরব এশিয়ার ক্রেতাদের জন্য অপরিশোধিত তেলের দাম কমানোর ফলে ভারতের আমদানি খরচের বোঝা কিছুটা কমেছে। এর ফলে মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় টাকা শক্তিশালী হয়েছে। টাকা শক্তিশালী হলে বিদেশ থেকে সোনা আমদানির খরচ কমে যায়, যার প্রভাব পড়ে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও।
স্বর্ণশিল্পে সুখবর
সাময়িক পতন হলেও দীর্ঘমেয়াদে সোনার ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী গোল্ডম্যান স্যাক্স (Goldman Sachs) ও ওয়েলস ফার্গোর মতো বড় আর্থিক সংস্থাগুলি। তাদের মতে, ২০২৬ সালের শেষের দিকে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা আউন্স প্রতি ৪,৯০০ থেকে ৬,১০০ ডলার পর্যন্ত ছুঁতে পারে।
এদিকে ভারতীয় গয়না শিল্পে বড় সুখবর। আগামী ১৫ জুলাই থেকে কার্যকর হতে চলেছে ভারত-যুক্তরাজ্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (India-UK FTA)। এর ফলে ভারতীয় গয়না রপ্তানিকারকরা আমেরিকায় শুল্কহীন (Duty-Free) প্রবেশাধিকার পাবেন। রত্ন ও অলঙ্কার রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদ (GJEPC) মনে করছে, এর ফলে আগামী কয়েক বছরে ব্রিটেনের বাজারে ভারতের অলঙ্কার রপ্তানি ৭৫৪ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে প্রায় ২.৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে, যা দেশের অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করবে।
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