/Gold Price Falls: রিয়েলি বিগ! বিরাট সস্তা হল সোনা! রুপোর দামেও রেকর্ড পতন; জেনে নিন আজকের বাজারদর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক ধাক্কায় সস্তা সোনা (gold becomes cheaper), রূপার দামে রেকর্ড পতন (silver price big fall)! ভারতীয় বুলিয়ন মার্কেটে (Indian Bullion Jewellers Association) সোনা ও রূপার দামে (Gold Silver Price) বড়সড় ধস নামল। বৃহস্পতিবারের তুলনায় আজ, শুক্রবার দেশের বাজারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম বেশ খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। ইন্ডিয়ান বুলিয়ন জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনে (IBJA)-র রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার তুলনায় শুক্রবার দুপুরে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ২০০০ টাকা কমল! ভাবা যায়!
সাশ্রয় ক্রেতাদের
কেমন আজকের সোনার বাজারদর (Gold Price Today)? আজ ৫ জুন, বাজারে ২৪ ক্যারেট খাঁটি সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে দাঁড়িয়েছে ১,৫৪,১৯০ টাকা। অথচ গতকাল (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় এই দাম ছিল প্রতি ১০ গ্রামে ১,৫৬,০৮৬ টাকা। অর্থাৎ, ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ১০ গ্রাম সোনায় ১,৮৯৬ টাকা সাশ্রয় হচ্ছে ক্রেতাদের।
ক্যারেট অনুযায়ী সোনার দর
২৩ ক্যারেট: প্রতি ১০ গ্রামের দাম ১,৫৩,৫৭৩ টাকা।
২২ ক্যারেট (গয়নার সোনা): প্রতি ১০ গ্রামের দাম ১,৪১,২৩৮ টাকা।
১৮ ক্যারেট: প্রতি ১০ গ্রামের দাম ১,১৫,৬৪৩ টাকা।
১৪ ক্যারেট: প্রতি ১০ গ্রামের দাম ৯০,২০১ টাকা।
রুপোর দামেও পতন
রুপোর দামেও বিপুল পতন! সোনার পাশাপাশি রুপোর বাজারেও বড়সড় পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যেখানে ১ কিলোগ্রাম রূপার দাম ছিল ২,৬১,০৮৮ টাকা, আজ শুক্রবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ২,৫৪,৯৫০ টাকায়। অর্থাৎ, মাত্র একদিনেই প্রতি কেজি রূপার দাম কমেছে প্রায় ৬,১৩৮ টাকা। বিগত ৫টি কার্যদিবসের মধ্যে এই প্রথম রূপার দাম ২,৬০,০০০ টাকার নিচে নামল।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: উপরে উল্লেখিত সমস্ত দামের সঙ্গে জিএসটি (GST) এবং মেকিং চার্জ যুক্ত নেই। জুয়েলারি শোরুমে চূড়ান্ত দাম এর থেকে কিছু বেশি হতে পারে।)
সোনা-রুপো কেনায় প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য এবং
দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) আন্তর্জাতিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে ভারতের সামগ্রিক আমদানি ব্যয় (Import Bill) অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিপুল পরিমাণ সোনা আমদানি করা হলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের (Foreign Exchange Reserve) উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হতে পারে। সেই সামঞ্জস্য বজায় রাখতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীর কাছে আগামী এক বছর সোনা কেনা সীমিত রাখার বা না কেনার একটি বিশেষ আহ্বান জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি, কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সোনার আমদানি শুল্ক (Import Duty) ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে এক লাফে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতার কারণেই বর্তমানে সোনা ও রূপার দামে এই ধরনের ওঠানামা দেখা যাচ্ছে বলে খবর।
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