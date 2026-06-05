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Gold Price Falls: রিয়েলি বিগ! বিরাট সস্তা হল সোনা! রুপোর দামেও রেকর্ড পতন; জেনে নিন আজকের বাজারদর

Gold Price Falls Today: কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সোনার আমদানি শুল্ক ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে এক লাফে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতার কারণেই বর্তমানে সোনা ও রুপোর দামে এই ধরনের ওঠানামা দেখা যাচ্ছে বলে খবর।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 05, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:30 PM IST
Gold Price Falls: রিয়েলি বিগ! বিরাট সস্তা হল সোনা! রুপোর দামেও রেকর্ড পতন; জেনে নিন আজকের বাজারদর
Image Credit: রুপোর দামেও বিরাট পতন। বাঙালির মুখে চওড়া হাসি!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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