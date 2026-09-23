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বাজারে অশনিসংকেত: সোনা-রুপোর দামে ভূমিকম্প, হলুদ ধাতুর মূল্য বিরাট কমে দেশ জুড়ে উত্‍সবের আগেই মন্দার ইঙ্গিত

Gold Price Massive Fall: আন্তর্জাতিক বাজারে স্পট গোল্ডের দাম প্রায় ০.২ শতাংশ কমে প্রতি আউন্সে ৪,৩৪৫.৯৯ ডলারে নেমে আসে। তবে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবণতা বজায় রেখে ডিসেম্বরের ডেলিভারির জন্য মার্কিন গোল্ড ফিউচার্স ০.২ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্সে ৪,৩৮২.৭০ ডলারে লেনদেন হয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 23, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:58 PM IST
বাজারে অশনিসংকেত: সোনা-রুপোর দামে ভূমিকম্প, হলুদ ধাতুর মূল্য বিরাট কমে দেশ জুড়ে উত্‍সবের আগেই মন্দার ইঙ্গিত

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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