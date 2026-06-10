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  • /Gold Price Fall: বিপুল সস্তা হল সোনা, ফের অনেকটা দাম কমল রুপোরও! বর্ষা মরসুমের শুরুতেই হলুদ ধাতুতে ১.৭৬% পতনের অর্থ কী?

Gold Price Fall: বিপুল সস্তা হল সোনা, ফের অনেকটা দাম কমল রুপোরও! বর্ষা মরসুমের শুরুতেই হলুদ ধাতুতে ১.৭৬% পতনের অর্থ কী?

Gold Silver Price Fall Today: কেন সোনার দাম কমছে? সোনার দামের এই সাম্প্রতিক পতনের অনেক কারণ। এর প্রধান কারণ-- মার্কিন ঋণের সুদের হার! যাঁরা বড় বড় বিনিয়োগকারী, তাঁরা মনে করছেন, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ এই ইন্টারেস্ট উঁচু হারে বেঁধে দিতে পারে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 10, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:03 PM IST
Gold Price Fall: বিপুল সস্তা হল সোনা, ফের অনেকটা দাম কমল রুপোরও! বর্ষা মরসুমের শুরুতেই হলুদ ধাতুতে ১.৭৬% পতনের অর্থ কী?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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