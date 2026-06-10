/Gold Price Fall: বিপুল সস্তা হল সোনা, ফের অনেকটা দাম কমল রুপোরও! বর্ষা মরসুমের শুরুতেই হলুদ ধাতুতে ১.৭৬% পতনের অর্থ কী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার দাম ফের পড়ল (Gold Price Falls)! আজ, বুধবার কমল সোনা ও রুপো উভয়ের দামই! বিশেষজ্ঞদের মতামত, শক্তিশালী মার্কিন ডলার (stronger US dollar), জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি (rising oil prices) এবং সুদের উচ্চমাত্রার (higher interest rates) জন্য হঠাৎ করেই সোনা-রুপোর বাজারে কেনাবেচা বেড়ে গিয়েছে (heavy selling in global bullion markets)।
সোনা-রুপো
এভাবে সাদা ধাতু ও হলুদ ধাতুর বিক্রি বেড়ে যাওয়ায় ভারতে কমল সোনা-রুপোর দাম। আজ সোনার দাম করল ১.৭৬ শতাংশ। টাকার অঙ্কে প্রায় ৩০০০ টাকা (২৬৭৭ টাকা)। আজ ১০ গ্রাম সোনার দাম ১ লাখ, ৪৯ হাজার, ৭৬৬ টাকা! আর রুপো? রুপো পড়েছে ১.৮২ শতাংশ, ৪,৩৪৭ টাকা। ১ কেজি রুপোর দাম ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৮১ টাকা!
মার্কিন ইন্টারেস্ট রেট
কেন সোনার দাম কমছে? সোনার দামের এই সাম্প্রতিক পতনের অনেক কারণ। তবে এর প্রধান কারণ-- মার্কিন ঋণের সুদের হার! যাঁরা বড় বড় বিনিয়োগকারী, তারা মনে করছেন, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ এই ইন্টারেস্ট বেশি দিন ধরে উঁচু হারে বেঁধে দিতে পারে। সুদের হার বেশি থাকলে ক্ষতি কী? সুদের হার বেশি থাকলে সোনার বাজার থমকে যায়, কেননা দামি ধাতু কখনও ফিক্সড ইনকামের সুযোগ দেয় না। যা বন্ড বা অন্য অ্যাসেট দেয়।
বন্ডের মুনাফা বৃদ্ধি
এ ছাড়াও মার্কিন ডলারের শক্তিশালী হয়ে ওঠা এবং বন্ড ইল্ড বা বন্ডের মুনাফা বৃদ্ধি। উপভোক্তাকে সোনা তো কোনও নির্দিষ্ট লভ্যাংশ দেয় না! সোনার সঙ্গে জড়িত এই বিষয়টিই নন-ইল্ডিং সোনার (non-yielding) আকর্ষণ কমিয়ে দেয়।
মুদ্রানীতি
তা ছাড়া, অন্য বিষয়ও আছে। বাজার বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিশেষ করে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের কঠোর মুদ্রানীতিও এ ক্ষেত্রে বড় কারণ। যা মূল্যবান ধাতুগুলির উপর নিম্নমুখী চাপ তৈরি করে। এদিকে, ভারতে সোনার দাম তার স্থানীয় চাহিদা এবং আমদানি শুল্কের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। যদিও বর্তমান সময়ের এই দরপতনের মূল কারণ মূলত আন্তর্জাতিক বাজারের ওই সংকেতগুলিই।
ইরান-মার্কিন যুদ্ধ
ইরান-মার্কিন যুদ্ধও কি সোনা-রুপোর বাজারের এই অনিশ্চয়তার জন্য দায়ী? হ্যাঁ, ইরান মার্কিনের টেনশন বৃদ্ধি একটা বড় কারণ তো বটেই। আর এর জেরে ফিনানশিয়াল মার্কেটে যেধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তা মুদ্রাস্ফীতি ও সুদের হার নিয়ে পর্যালোচনার একটা দরজাও খুলে দিচ্ছে।
ভারতীয় বিনিয়োগের বাজার চাঙ্গা
সোনার এই দাম কমে যাওয়ার বিষয়টা ভারতীয় বিনিয়োগকারী এবং গয়না ক্রেতাদের জন্য অবশ্য ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে আসন্ন বিয়ের মরসুমে। বাজার বিশ্লেষকেরা যদিও সতর্ক করেছেন এই বলে যে, বাজারে এখনও যথেষ্ট অস্থিরতা রয়ে গিয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে কিংবা টাকার মূল্য আরও হ্রাস পেলে বর্তমানের এই দরপতন সাময়িক বলেই প্রমাণিত হবে।
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