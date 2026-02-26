English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • লাইফ স্টাইল
  • Gold News: অবিশ্বাস্য! সোনার বাজারে যুগান্তর! সোনা এখন অনেক সহজলভ্য, প্রায় হাতের মুঠোয়, ২৪ ক্যারেট...

Gold News: অবিশ্বাস্য! সোনার বাজারে যুগান্তর! সোনা এখন অনেক সহজলভ্য, প্রায় হাতের মুঠোয়, ২৪ ক্যারেট...

Lab Grown Gold: নতুন প্রজন্মের যেসব ক্রেতা পরিবেশ এবং নৈতিকতা নিয়ে সচেতন, তাঁরা কিন্তু ইদানীং এই নতুন সোনার দিকেই বেশি করে ঝুঁকছেন। সন্দেহ নেই, এটি সোনার বাজারে এক উদ্ভাবনী বিপ্লব নিয়ে এসেছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 26, 2026, 12:47 PM IST
Gold News: অবিশ্বাস্য! সোনার বাজারে যুগান্তর! সোনা এখন অনেক সহজলভ্য, প্রায় হাতের মুঠোয়, ২৪ ক্যারেট...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ল্যাব-গ্রোন গোল্ড (Lab-Grown Gold): এটি কী, কীভাবে তৈরি হয় এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ? বর্তমানে হীরা বা ডায়মন্ডের মতো সোনাও পরীক্ষাগারে তৈরি করা হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব এবং নৈতিকভাবে উন্নত বিকল্প হিসেবে এটি গয়নার বাজারে বেশ সাড়া ফেলেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Tirupati Temple Ghee: তিরুপতিতে মাঁখোর দেশের জিভ ও নাক! লাড্ডু যাচাই করতে ২৫ কোটির ই-টাং ও ই-নোজ...

ল্যাব-সোনা

ল্যাব-গ্রোন গোল্ড আসলে কী? ল্যাব-গ্রোন গোল্ড বা গবেষণাগারে তৈরি সোনা হল এমন এক ধরনের সোনা, যা খনি থেকে খনন না করে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম পরিবেশে তৈরি করে নেওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে এটা নকল সোনা নয়! এটি কোনও ফালতু সস্তা ধাতুও নয়! এর রাসায়নিক, ভৌত এবং অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাকৃতিক সোনার মতোই নিখুঁত।

কী ভাবে ল্যাবে?

এটি কীভাবে তৈরি করা হয়? এটি মূলত দুটি প্রধান পদ্ধতিতে তৈরি হতে পারে:পারমাণবিক রূপান্তর এবং পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার পদ্ধতি।

পারমাণবিক রূপান্তর (Atomic Transformation): 

উচ্চ-প্রযুক্তির নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বা কণা ত্বরক (particle accelerators) ব্যবহার করে অন্য ধাতুর পরমাণুকে সোনার পরমাণুতে রূপান্তরিত করা হয়। তবে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার: 

ইদানীং বহু কোম্পানিই বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বর্জ্য বা অন্যান্য উৎস থেকে সোনা সংগ্রহ করে ল্যাবে সেটিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিশোধন করে নতুন করে সোনার স্ফটিক তৈরি করছে।

আরও পড়ুন: Rajasthan Viral Student: স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীর মিনতি 'আমি ইংরেজি জানি না, হিন্দিতে বলো...'! আকাশ-থেকে-পড়ে ছাত্রী 'কিন্তু, আপনি তো...'

গয়নার বাজারে

নতুন প্রজন্মের ক্রেতা, যাঁরা পরিবেশ এবং নৈতিকতা নিয়ে সচেতন, তাঁরা ল্যাব-গ্রোন গোল্ডের দিকে ইদানীং বেশি ঝুঁকছেন। সন্দেহ নেই, এটি সোনার বাজারে একটি টেকসই এবং উদ্ভাবনী বিপ্লব নিয়ে এসেছে। 

এবং পরিবেশ

ল্যাব-গ্রোন গোল্ড কেবল একটি বৈজ্ঞানিক সাফল্যই নয়, এটি ফ্যাশন দুনিয়াতেও পরিবেশ সচেতনতার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ।

'সোনা'কে বলে-বলে গোল

খনি খননের ফলে পরিবেশের যে ব্যাপক ক্ষতি হয়, ল্যাবে তৈরি সোনা সেই প্রভাব কমিয়ে দেয়। সেই হিসেবে এই সোনা পরিবেশবান্ধব। খনি শ্রমিকের অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়া বা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কাজ করার মতো বিষয়গুলো এখানে নেই। ফলে, এতে নৈতিকতা রক্ষা হয়। স্বচ্ছতার দিক থেকেও এতে কোনও খামতি নেই। এর উৎস সম্পর্কে গ্রাহকরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকতে পারেন (Conflict-free)। এর মানও অক্ষুণ্ণ। এতে ২৪ ক্যারেট মানের বিশুদ্ধতা পাওয়া সম্ভব এবং এর স্থায়িত্ব খনির সোনার মতোই।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Lab grown goldLab-Grown Gold MarketRecycled GoldLab-Grown DiamondsLab-Grown Gold FAQs24 karat goldল্যাবের সোনাকৃত্রিম সোনা২৪ ক্যারেট সোনা
পরবর্তী
খবর

₹5 Tractor Note: বাড়িতে পুরনো এই ৫ টাকার নোট আছে? খুঁজে পেলেই রাতারাতি মালামাল হবেন! জানুন কীভাবে?
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলা জয়ে বিজেপির স্লোগানে বদল? অংক কষেই 'জয় শ্রী র...